Crisis Ucrania-Rusia y Estado Islámico, temas centrales de cumbre de la OTAN

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN abordaron este jueves, en su primer día de cumbre, el futuro de Afganistán a partir de 2015, la intervención rusa en Ucrania y los avances del yihadismo en Irak.

El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, señaló que ésas y otras amenazas internacionales son una prueba de que la Alianza Atlántica "es tan vital para el futuro como lo ha sido para nuestro pasado", al tiempo que alzó el tono de los reproches aliados a Moscú por desestabilizar a Ucrania.

Respecto a Afganistán, el líder aliado señaló que tras una presencia de más de una década en ese país, la misión de asistencia internacional allí (ISAF) llega a su fin al término de este año, y subrayó que así las relaciones entre ambos "entran en un nuevo capítulo".

Advirtió sin embargo que sin la firma del acuerdo bilateral de seguridad entre Kabul y Washington, aún pendiente y que marcará las condiciones para la presencia militar en el país centroasiático tras el fin de la misión multinacional de la ISAF, no habrá continuación de la misión.

Los aliados aprobaron en esta primera jornada de su cumbre en Gales una declaración en la que reiteran su compromiso con Afganistán y el desarrollo futuro de sus relaciones que incluye la puesta en marcha a partir del primero de enero de 2015 esa nueva misión, en sustitución de la ISAF y que no será ya de combate.

Su creación "está subordinada a la firma del acuerdo bilateral EEUU-Afganistán y de la convención sobre el estatuto de las fuerzas aliadas" en ese país, subrayaron los veintiocho socios, que reiteraron que a medio plazo darán asistencia financiera a la misión, al tiempo que lo haga también el Gobierno de Kabul.

Rasmussen confirmó haber recibido un mensaje de los candidatos presidenciales de Afganistán para alcanzar un acuerdo político, que permitiría sellar un acuerdo de seguridad para la posguerra.

La crisis de Ucrania y la agresión rusa a los territorios orientales de ese país centró buena parte de las discusiones, en las que participó como invitado su presidente, Petró Poroshenko, que por la mañana también se reunió con los líderes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

"Rusia no ha dado un solo paso para hacer la paz posible, solo ha contribuido a profundizar el conflicto", dijo Rasmussen durante una conferencia de prensa conjunta con Poroshenko, al término de la reunión de la Comisión OTAN-Ucrania.

La OTAN, añadió, "condena con firmeza las repetidas violaciones de Rusia de la ley internacional" y pidió de nuevo al presidente ruso, Vladímir Putin, "retirar a sus miles de tropas desplegadas en las regiones fronterizas, dejar de apoyar a los separatistas y revertir su ilegal e ilegítima autoproclamación de anexión de Crimea, que no reconocemos".

El consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, señaló en un comunicado que esos cinco países estuvieron de acuerdo en la necesidad de que Rusia afronte el coste de sus acciones", y reiteraron su "firme apoyo" a los esfuerzos de Poroshenko "para lograr una resolución pacífica del conflicto".