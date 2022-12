Cristina Fernández afirma que saqueos son planificados con precisión quirúrgica

"Los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los que tantos argentinos dieron su vida, quieren, sin lugar a dudas, hacernos olvidar o que despreciemos o que no nos importen los valores de la democracia", dijo Fernández en un acto para conmemorar el trigésimo aniversario del retorno de Argentina a la democracia.

"No soy ingenua, no creo en las casualidades, tampoco creo en los contagios. Algunas cosas que pasan en Argentina, en determinadas fechas, no son por contagio, son por planificación, con precisión quirúrgica", añadió la jefa de Estado.