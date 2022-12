Critican a Trump por haber recibido 30 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle

Emma Gonzalez, que sobrevivió a la masacre de La Florida, dijo que cada muerto por tiroteos en EE. UU. durante 2018 le ha representado al mandatario unos US$ 58.000

"Si el presidente quiere acercarse a mí y decirme a la cara que fue una tragedia terrible y que nunca debería haber sucedido y continuar diciéndonos que no se hará nada al respecto, voy a preguntarle felizmente cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Sabes qué? No importa, porque ya realmente ya lo sé: Treinta millones de dólares. Y dividido por el número de víctimas por arma de fuego en los Estados Unidos en el mes y medio que llevamos solo en 2018, resultan 5,800 dólares. ¿Es eso lo que estas personas valen para usted, Trump? Si no hace nada para evitar que esto siga ocurriendo, ese número de víctimas de tiroteos aumentará y el número que valen disminuirá. Y seremos inútiles para usted", declaró Gonzalez en un emotivo discurso.

Los señalamientos se producen luego de que Donald Trump achacara al FBI la responsabilidad por el tiroteo que dejó 17 personas muertas.

"Es una verdadera pena que el FBI haya omitido todas las señales enviadas por el tirador del colegio de Florida. No es aceptable", escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

"Pasan demasiado tiempo tratando de probar la colusión rusa con la campaña Trump - No hay colusión. ¡Vuelvan a lo básico y hagan sentirnos orgullos de ustedes!", añadió el presidente, aunque desde mayo ya no es el FBI quien dirige la investigación sobre la injerencia rusa sino el procurador especial Robert Mueller.

Conozca más sobre la masacre que conmueve a los Estados Unidos:

