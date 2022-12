Criticando al Gobierno llegó colombiano que sufrió tragedia en Nepal

Críticas a la Cancillería

Visiblemente afectado por la tragedia en Nepal a la que sobrevivió, Luis Alberto Malagón llegó a Colombia y se mostró decepcionado porque el Gobierno de nuestro país, según él, no le brindó ayuda.

Publicidad

“Hablé con la embajadora y me dijo que no tenía como darme una noche en un hotel. Eso no lo hace un país a un ciudadano que está desaparecido…(…) ¿Cómo es posible que un país no tenga 150 dólares para hospedar a una persona que lleva tres días durmiendo en el piso”, dijo a su llegada a Bogotá.

Agregó que la embajadora le aseguró que Air France estaba cobrando los tiquetes de regreso y que le dijo: “que lo llamara mañana, a ver qué podía hacer”.

Malagón agregó que le dolió haber dejado a los nepalíes, pues pese a la tragedia siempre le sonrieron y le tendieron la mano.

Otro de los colombianos que fue sorprendido por el sismo fue Miguel Mejía Bedoya, quien había viajado hasta Lumbini. Aunque dice haber recibido una llamada del cónsul colombiano, también se quejó:

Publicidad

“Me siento triste por la indiferencia de las autoridades colombianas", señaló en conversación por Skype.