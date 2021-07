Su hijo la golpeó durante horas y hasta grabó el ataque: crudo relato de una madre

Una madre realizó un crudo relato de la experiencia que tuvo que vivir cuando su único hijo, de 23 años, la golpeó durante horas y hasta grabó en video el vil acto.

Se trata de Helen Smith, de 44 años, quien le contó a el diario británico The Sun su historia, registrada en Londres, buscando crear conciencia sobre la violencia doméstica.

"Lamentablemente, la gente piensa que la violencia doméstica solo ocurre en las relaciones y los matrimonios. Pero también puede ocurrir a manos de sus hijos”, dijo Smith antes de iniciar su crudo relato.

Y es que la mujer tuvo que lidiar con ataques por parte de su hijo durante años. Según comentó, Sean Wilson desde pequeño "me mordía, me escupía y me tiraba cosas”, pero ella guardaba la esperanza de que se tratara de pilatunas que con el tiempo desaparecerían.

Sin embargo, en 2016, cuando Wilson ya era un adolescente de 17 años, Helen se interpuso en una discusión entre él con su novia y "de repente, Sean me tiró sobre la mesa de café y me golpeé la cabeza en la esquina. Me desmayé”.

Tras este hecho, el menor fue aprehendido durante 4 años por el delito de asalto agravado y, al salir de la detención, con una actitud diferente, según su mamá, volvió a vivir con ella.

Pero lejos de ser un nuevo comienzo todo terminó en una verdadera pesadilla para Helen. De acuerdo con su relato, la terrible vivencia que se extendió por unas 8 horas comenzó mientras cenaban, luego de que el joven - ya de 23 años – le pidiera un tenedor.

Estaba junto a la cocina, así que le pregunté por qué no podía conseguirlo él mismo. Él refunfuñó, así que fui a la cocina a buscarle uno. Pero cuando abrí un cajón, Sean me dio un puñetazo en la cabeza y caí al suelo. Horrorizado, le pregunté qué estaba haciendo. Comenzó a darme bofetadas y puñetazos en el costado de mi cabeza de nuevo. Luego, Sean agarró dos cuchillos de cocina y gritó que era mi culpa que fuera a prisión

En la entrevista concedida a The Sun , Helen afirma que su hijo había planeado todo, pues además de encerrarla y esconder las llaves de la casa, también había desconectado el teléfono fijo y ocultado el celular. Cuando él se durmió, como pudo, se comunicó con las autoridades que llegaron a auxiliarla.

Por los hechos registrados en marzo de 2020 Sean Wilson fue condenado a 8 años de cárcel. "Esta vez no me sentí culpable y no me pareció suficiente. Es un monstruo", puntualizó Helen.