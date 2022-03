“Bombardean todo lo que ven”: crudo testimonio de abuela ucraniana que cruzó la frontera

La frontera de Ucrania con Polonia es el lugar que más concentra el peso de la crisis humanitaria por la invasión de Rusia. Son miles de personas las que cruzan a diario para poner a salvo sus vidas.

“Nosotros habíamos escuchado historias sobre la guerra, habíamos visto películas, pero ahora simplemente es impactante”, cuenta Svletana, una mujer de 66 años a la que la situación obligó a salir de su país.

Aun cuando aguantó 8 años de guerra en la región del Donbás, pues es de Donetsk, donde desde el 2014 prorusos se enfrentan a fuerzas ucranianas, dice que ahora es mucho peor.

“No era tan miedoso, la ciudad no era golpeada por bombas, pero ahora simplemente es una locura, nada está en pie. Sí daba miedo, estábamos asustados, pero solo eran tiroteos callejeros, pero ahora empezaron a bombardear todo lo que ven: bombas, bombas, bombas volando por todas partes”, afirma la refugiada ucraniana.

La situación era tan insostenible que Svletana partió junto a sus tres hijos y nueve nietos en una travesía de tres días para llegar a la frontera. Dos de los hijos y casi todos los nietos se demoraron en pasar, ella no tuvo que hacer fila por su condición.

“A mí solo me preocupan mis nietos, no estoy preocupada por mí, a mí no me importa dónde me vaya a morir, yo solo pienso en mis nietos, me da mucho miedo pensar en qué va a pasar el día de mañana”, le dijo al equipo de Noticias Caracol tratando de evitar las lágrimas.