¿Cuándo viajarán los humanos a Marte? Elon Musk da su pronóstico

Elon Musk ha hecho un nuevo pronóstico sobre la llegada de los humanos a Marte asegurando que es solo cuestión de unos cuantos años para que los habitantes de la Tierra caminen en el planeta rojo.

Por medio de la compañía SpaceX , Elon Musk asegura que llevará a los humanos a una nueva experiencia esperando llegar a una vida multiplanetaria, permitiendo así que la humanidad se convierta en una “civilización espacial”.

En entrevista con Lex Fridman, Musk aseguró que, en el mejor de los casos, los humanos llegaremos a Marte en tan solo 5 años gracias al trabajo de SpaceX. De no ser así, el magnate afirma que el máximo de tiempo es de 10 años.

El plan del empresario y CEO de Tesla es que los humanos puedan vivir y establecer una ciudad autosuficiente en el planeta rojo, pero afirma que, al menos por ahora, el dinero es el mayor obstáculo para lograrlo, “nadie puede volar a Marte por 1.000 millones de dólares”.

Una de las aseveraciones de Elon Musk, y el porqué no ha emprendido en esta misión, es que prefiere tomarse al menos un lustro para trabajar en el proyecto y así no repetir lo que se hizo con Apolo 11, llegar a dejar huellas en la superficie de la Luna y no regresar.

La idea de Elon Musk es llegar a llevar a Marte animales terrestres para empezar una vida interplanetaria.