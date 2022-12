Cuatro muertos al accidentarse tren portugués en el norte de España

Al menos cuatro personas murieron este viernes y otras 47 resultaron heridas en el noroeste de España al descarrilar un tren de pasajeros que unía Vigo con la ciudad portuguesa de Oporto, informaron las autoridades de la región de Galicia.

"Emergencias de Galicia informa de una cuarta persona fallecida", señaló el servicio de emergencias regional en su último balance. "Resultaron 47 personas heridas que fueron trasladadas a hospitales de la zona", añadió.

En 2013, esta región se vio impactada por el peor accidente ferroviario sucedido en España desde 1944, que provocó 80 muertos.

El tren partió de Vigo a las 09H02 y se accidentó alrededor de las 09H25 (07H25 GMT) cuando entraba a la estación de Porriño, unos kilómetros al sur de Vigo, cerca de la frontera portuguesa, informó la compañía española Renfe.

El tren es de la compañía Comboios de Portugal que comparte el servicio de esta línea con Renfe. El maquinista también era portugués y figura entre los fallecidos.

Según el diario regional La Voz de Galicia, el interventor, un vigués de 50 años, también habría muerto.

En un vídeo difundido por la televisión gallega se ve el vagón frontal del tren fuertemente dañado y encastrado contra una torre eléctrica. Los otros dos vagones parecen casi intactos.

En su interior viajaban 65 personas según Renfe y 69 según la compañía portuguesa.

"Veníamos sentadas tranquilamente y el tren empezó a hacer así", explicaba una pasajera simulando un balanceo. "De repente vi que no paraba y me caí al suelo", dijo en una entevista grabada por La Voz de Galicia.

Un adolescente de 15 años, Álex Ramilo, iba en bicicleta por encima del puente que cruzaba la vía cuando se produjo el accidente.

"He oído un ruido para dejarte sordo. He mirado la estación y he visto el descarrilamiento. Me quedé sin palabras, en shock", dijo por teléfono a la AFP desde el café Rami en Porriño.

Después vio como "muchísima gente" se acercaba al lugar, "cien personas, habitantes que querían ayudar". Como "los bomberos necesitaban más efectivos, algunas ayudaban a sacar a las personas de los vagones".

La vía "en condiciones perfectas"

El gobierno regional desplazó a la zona del siniestro dos helicópteros, tres UVI móviles y 11 ambulancias para atender a los heridos. También acudieron bomberos, equipos de protección civil y policías.

La gestora de la red ferroviaria española, Adif, anunció en Twitter que abría "una investigación para determinar las causas del accidente ferroviario".

En el lugar de los hechos empezaban las preguntas. "Es un tramo recto, el tren tenía que parar a 50 metros, o sea que no es una cosa muy normal", señaló el propietario de la cafetería de la estación, Ramón González, a la televisión pública 24 horas.

En la misma cadena, el secretario general del sindicato de maquinista español Semaf aseguraba que "esta vía estaba en condiciones perfectas para la circulación de trenes".

Los partidos políticos suspendieron la campaña que acababa de empezar para las elecciones regionales del 25 de septiembre en Galicia.

El jefe del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, oriundo de la región, expresó su "dolor" y "tristeza" en Twitter. Su ministro de Fomento, Rafael Catalá, está en la zona para seguir el rescate y la investigación.

La región de Galicia ya se vio impactada en julio de 2013 por un grave accidente ferroviario cerca de Santiago de Compostela que provocó 80 muertos y 144 heridos, el peor en España desde 1944.

El tren, procedente de Madrid, entró a 179 km/h en una curva peligrosa donde la velocidad estaba limitada a 80 km/h. Eso lo hizo descarrilar y chocar violentamente contra un muro de cemento.

El conductor, que poco antes del suceso se distrajo hablando por teléfono, era el único imputado por el siniestro. Sin embargo, a finales de junio, la justicia reabrió la causa para determinar si la empresa estatal Adif podía tener parte de la responsabilidad.