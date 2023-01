Cuatro muertos tras toma de rehenes a centro de veteranos de guerra en Estados Unidos

Tres mujeres y el atacante, un exmilitar, fueron hallados sin vida. Aunque se cree que el hombre murió por intercambio de disparos, no se descarta un suicidio.

El asaltante atacó hacia las 10:20 locales el Hogar de Veteranos de California-Yountville, en el Valle de Napa, la mayor residencia de exmilitares de Estados Unidos que acoge a unas 1.000 personas.

"Poco después de las seis de la tarde, efectivos de las fuerzas de seguridad entraron en la habitación donde pensábamos que el sospechoso retenía a los rehenes y desafortunadamente hallaron a tres mujeres sin vida y a un sospecho de sexo masculino muerto", explicó en rueda de prensa el responsable policial Chris Childs.

"Es una noticia trágica, que esperábamos realmente no tener que anunciar ante el público", agregó.

La oficina del sheriff del condado de Napa emitió una alerta en las redes sociales para que se evitase la zona, donde se había informado de un tiroteo, mientras las autoridades enviaban al lugar a agentes, soporte aéreo y un equipo de intervención especial.

Según Childs, un policía que había llegado primero al lugar protagonizó un tiroteo con el sospechoso.

"Le reconocemos el haber salvado las vidas de otras personas en la zona al impedir que el sospechoso saliese y encontrase más víctimas", agregó.

Los medios de comunicación locales describieron a las tres víctimas como empleadas de The Pathway Home, un servicio de asistencia a veteranos que sufren estrés postraumático y que opera en las instalaciones de la residencia.

No estaba claro por el momento si eran el blanco del ataque o habían sido elegidas al azar.

Según el diario San Francisco Chronicle, el hombre --aparentemente un veterano de guerra de 36 años que llevaba "una reserva de balas" en torno al cuello y la cintura-- había participado en el programa de tratamiento del estrés postraumático. Iba armado con un rifle, agregó.

El atacante estaba tranquilo

El diario citó al senador Bill Dodd quien aseguró que la directora ejecutiva del programa, Christine Loeber, era una de las fallecidas, aunque no se había anunciado oficialmente el nombre de las víctimas.

La policía no precisó las circunstancias de su muerte aunque los medios locales informaron, citando a fuentes anónimas, que el asaltante disparó a las tres mujeres antes de suicidarse con su propia arma.

Dodd, en cuyo distrito se encuentra el centro, afirmó que varios días antes se había pedido al hombre que partiera, según el Chronicle.

"Es un programa residencial así que los muchachos viven en el edificio, el personal trabaja en el edificio", explicó Larry Kamer, cuya esposa Devereaux Smith trabaja en este centro, al canal de televisión local ABC7 News.

Smith, directora de desarrollo de Pathway Home, figuraba entre un grupo de cuatro mujeres que fueron liberadas por el atacante, afirmó Kamer.

"Estaban haciendo una fiesta de despedida para una pareja del personal que se iban hoy. Estaban comiendo pastel y brindando y todo eso cuando por lo visto simplemente entró con su rifle", aseguró.

Según Kamer, el asaltante estaba tranquilo y habló con todos los presentes.

Las víctimas fueron halladas tras varias horas de intentos infructíferos por entrar en contacto con el hombre por parte de la oficina del sheriff, la policía de Napa y el FBI.

El secretario del Departamento de Veteranos de California, Vito Imbasciani, afirmó en un comunicado que la agencia estaba "devastada" por las muertes.

"Sentimos un gran pesar por toda la comunidad del Hogar de Veteranos de Yountville y por los familiares y amigos afligidos por estas muertes", agregó.