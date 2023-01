Cuatro muertos y un sospechoso arrestado: balance de tiroteo en Canadá

Imagen de referencia/AFP

Un testigo dijo haber visto a un hombre armado con un fusil, que abrió fuego desde una ventana en el patio de un edificio.

El barrio de Brookside, en el centro de la ciudad de Fredericton, ha sido rodeado y "la investigación continúa", indicó la policía en su cuenta de Twitter unas horas después del incidente, según los testimonios.

El tiroteo "ha dejado al menos cuatro muertos", indicó anteriormente la policía sin dar detalles sobre los motivos del incidente.

"En este momento podemos confirmar que tenemos un sospechoso detenido" y "podemos confirmar que ya no hay amenazas para el público", indicó.

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau reaccionó de inmediato ante esta "terrible noticia".

"Mis sentimientos están con todos los que han sido afectados por el tiroteo esta mañana. Seguiremos la situación muy de cerca", escribió en Twitter.

De acuerdo con un reporte del canal de televisión pública CBC, un testigo dijo haber visto a un hombre armado con un fusil, que abrió fuego desde una ventana en el patio de un edificio. La policía no confirmó de inmediato esta información.

Zona cercada

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona, un barrio residencial cercano a una pequeña zona comercial, según los testimonios recogidos por las televisoras locales.

La policía también pidió no difundir información susceptible que revele la localización exacta del tiroteo.

Una veintena de niños fueron confinados en sus guarderías, dijo Rachel Le Blanc, otra testigo. También fueron cerradas varias tiendas, según testimonios.

Las primeras imágenes difundidas por el canal de televisión CBC mostraban numerosos automóviles de policía y ambulancias rodeando la zona residencial urbanizada.

Robert DiDiodato, un vecino del barrio entrevistado por CBC, dijo que escuchó ruidos similares a "petardos" hacia las 07H00 de la mañana. "Por el ritmo podrían haber sido disparos de armas de fuego", agregó.

"En nombre de todos los habitantes de Nouveau-Brunswick ofrezco mis condolencias, mis pensamientos y mis oraciones por las víctimas y sus familiares", dijo por su parte en Twitter el primer ministro de la provincia Brian Gallant.

"En este momento quisiera pedir a la opinión pública, en especial a las personas que se encuentran en la zona de los sectores que son objetivos de la policía, que se mantengan al corriente de los últimos acontecimientos sobre esta situación y que sigan las instrucciones de las autoridades que trabajan en el sector", añadió.

En la noche del 22 de julio, un hombre abrió fuego en una calle de Toronto y provocó la muerte de una joven de 18 años y de una niña de 10, hiriendo a otras 13 personas.

El tiroteo fue reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI), pero la policía afirmó que no tenía pruebas que apoyaran esa reivindicación.

La provincia de Nouveau-Brunswick, en el este del país, había vivido antes un tiroteo mortal en junio de 2014.

Tres elementos de la Real Policía Montada de Canadá fueron abatidos en plena calle en Moncton, la ciudad principal de Nouveau-Brunswick, por un hombre que abrió fuego contra ellos.

El asesino fue condenado a 75 años de prisión, la sentencia más dura impuesta a una persona en la historia reciente de Canadá.