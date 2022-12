Cuba impide que expresidente mexicano Calderón asista a homenaje para disidente fallecido

El Gobierno de la isla atraviesa una tormenta diplomática tras las medidas migratorias que afectan las ceremonias organizadas con ocasión de los 5 años de la muerte del anticastrista Oswaldo Paya.

“Lamentablemente no podré estar con ustedes en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten”, escribió el expresidente mexicano Felipe Calderón a la hija del disidente.

Migración cubana también negó la entrada a la exministra de educación chilena Mariana Aylwin, quien planeaba concurrir a la misma ceremonia.

Los ministerios de exteriores de México y Chile expresaron su malestar por la decisión del gobierno de la isla.

El castrismo, que juzga ilegal a la disidencia y la acusa de recibir financiación de los grupos disidentes en Miami, no se ha pronunciado sobre la ceremonia, ni la decisión de impedir la entrada de al menos dos de los invitados.

El líder opositor Oswaldo Payá falleció en julio de 2012, a los 60 años, en un accidente de coche en la localidad cubana de Bayamo.