Cuba no necesita que EE. UU. "nos regale nada”: Fidel Castro

"No necesitamos que el imperio nos regale nada", señaló Castro en un artículo publicado este lunes en el diario oficial Granma titulado "El hermano Obama", una semana después de la histórica visita del mandatario estadounidense.

Durante su estadía en La Habana entre el 20 y 22 de marzo, Obama pidió en un discurso transmitido en vivo por la televisión cubana que "es hora ya de olvidarnos del pasado, dejemos el pasado, miremos el futuro, mirémoslo juntos, un futuro de esperanza".

Castro, que cumplirá 90 años en agosto y gobernó Cuba durante 48 años hasta 2006, señaló que Obama empleó "las palabras más almibaradas" en ese discurso.

"Se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del Presidente de Estados Unidos", señaló Castro con ironía, recordando el embargo impuesto por Washington en 1962 y su respaldo a acciones violentas contra el gobierno de la isla.

"Nadie se haga la ilusión de que el pueblo de este noble y abnegado país renunciará a la gloria y los derechos, y a la riqueza espiritual que ha ganado con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura", reafirmó el histórico líder cubano, quien se alejó del poder hace 10 años debido a una grave crisis de salud y fue sustituido en la presidencia por su hermano Raúl Castro.

Fidel Castro le sugirió a Obama que "reflexione y no trate ahora de elaborar teorías sobre la política cubana".

"No necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta", dijo el ex líder cubano.