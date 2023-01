Cura reza para que el papa Francisco se muera pronto

Dice no compartir algunas de las ideas más liberales del pontífice en temas como inmigración y refugiados.

Las palabras de Edward Staniek, en una homilía en Polonia, fueron las siguientes: "rezo por sabiduría para el papa, para que su corazón se abra al Espíritu Santo. Y si él no hace eso, rezo por su rápida partida a la casa del Padre".

“Siempre puedo pedir a Dios por una muerte feliz para él, porque una muerte feliz es una gran gracia”, añadió.

El sacerdote ha señalado al sumo pontífice de malinterpretar la idea de compasión cristiana.

"En nombre de la misericordia llama a las parroquias y diócesis a abrir las puertas a los seguidores del Islam. Como religión, ellos son hostiles al Evangelio y a la Iglesia. Asesinaron a millones en guerras religiosas. Y nosotros, los polacos, recordando la victoria sobre sus ejércitos cerca de Viena, comprendemos mejor que otros que no hay forma de dialogar con ellos”, aseguró Staniek.

Ante la polémica causada, el arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, lamentó las declaraciones y afirmó que en Polonia rezan por el bienestar del papa Francisco.

