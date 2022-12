Daniel Ortega ofrece tratado a Colombia para hacer cumplir fallo de La Haya

"El llamado es a que respaldemos la sentencia de la Corte, es una cuestión de principio elemental, eso no se somete a discusión, ni negociación, los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento, eso no se somete a discusión ni negociación y lo que debería es haber un respaldo total al fallo de la Corte Internacional de Justicia", sentenció Ortega.

"El único objetivo de un tratado (con Colombia) es que a través del mismo se les haga cumplir el mandato de la Corte", señaló el mandatario nicaragüense en un mensaje dirigido a la nación en cadena de radio y televisión.

El tratado permitiría "implementar" el fallo de la Corte Internacional de Justicia que definió los límites entre ambos países en el Caribe.

"Estamos de acuerdo en que se pueda abrir un diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de Colombia, y que de esas negociaciones resulte un tratado que nos permita hacer la transición de forma ordenada de las limitaciones", explicó Ortega.

El "tratado" planteado por el presidente nicaragüense a Colombia debe incluir convenios para la pesca, el medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico "y todo lo que corresponda en esa zona, que ya ha sido resuelto por la Corte", anotó el líder sandinista.

Santos presentó el lunes una "estrategia integral" para defender la soberanía y derechos de su país de los "ánimos expansionistas de Nicaragua", en respuesta al fallo del pasado 19 de noviembre de la CIJ, que consideró "inaplicable".

Ese fallo "no es aplicable y no será aplicable" hasta que no se celebre un tratado que respete los derechos de los colombianos, dijo Santos en una alocución desde el Palacio de Nariño, sede de Gobierno.

Al respecto, Ortega dijo estar "preocupado por el hecho de que se esté vulnerando el derecho internacional, porque es el instrumento que se creó para evitar las guerras por los territorios", e insistió en que se deben respetar los fallos de la CIJ.

Durante su mensaje nocturno, Ortega aseguró que el propósito real de Nicaragua era recuperar el archipiélago de San Andrés y todo su entorno marítimo, y que pese a no lograrlo Managua acató el fallo de la CIJ.

Además, rechazó que Nicaragua tenga aspiraciones "expansionistas", como afirma Colombia. "Este argumento es totalmente ridículo cuando Nicaragua ha sido víctima del expansionismo en diferentes momentos de la historia.

Aquí es asunto de ley. El expansionismo se hace por las armas. Aquí acudimos al derecho internacional", replicó. Argumentó que Nicaragua busca ampliar su plataforma continental con base en el derecho internacional y en la Convención de los Derechos del Mar, algo que calificó de "normal".

Ortega expresó que actualmente existen 67 países en el mundo demandando ampliar sus plataformas continentales, de los cuales nueve son latinoamericanos y caribeños. "De 67 países, Nicaragua es uno, entonces no es cierto que esté actuando de forma expansionista", anotó.

En noviembre pasado, la CIJ, con sede en La Haya (Holanda), definió los límites en el Caribe entre ambos países y dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en 2007.

También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000.