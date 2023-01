Datáfonos para la limosna, la nueva ‘moda’ en iglesias en Venezuela

Los 4 millones de bolívares que en promedio puede recoger un templo en siete misas representan menos de un dólar debido a la hiperinflación.

Aunque los datáfonos son un alivio a los problemas económicos de las iglesias, conseguirlos es un verdadero milagro porque los bancos no tienen suficientes para proveerles a sus clientes y algunas empresas los venden a 600 dólares.

Las dificultades de los santuarios no paran allí, pues muchos sacerdotes deben hacer recolectas de harina para preparar las ostias y racionar el vino.

“Aunque ellos (los feligreses) quisieran dar el corazón, la vida, por ayudar a la parroquia, no alcanza para cubrir los gastos”, afirma el padre Alirio Suárez, uno de los afectados por la crisis de Venezuela.

