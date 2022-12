David Hamilton, polémico fotógrafo, es encontrado muerto en París

El controvertido fotógrafo británico David Hamilton, famoso por sus imágenes de adolescentes desnudas y que recientemente fue acusado de violación por varias de sus antiguas modelos, fue hallado muerto el viernes por la noche en su casa de París, donde se encontraron restos de medicamentos.

Los bomberos, llamados a su domicilio poco después de las 20H30 (19H30 GMT) en el sur de París, encontraron "una persona con paro cardiorrespiratorio", precisó una fuente de los servicios de urgencia.

Su fallecimiento fue constatado una hora después, indicó una fuente cercana al caso, añadiendo que se hallaron medicamentos cerca del cuerpo.

El fotógrafo de 83 años, llevaba 20 años instalado en París. Su obra, con reminiscencias impresionistas, siempre suscitó un profundo debate sobre los límites del arte y la pornografía infantil, una polémica que alimentó su popularidad y lo llevó a vender dos millones de copias de sus libros.

Sus aficionados acuñaron incluso el término "el desenfoque hamiltoneano" para describir la atmósfera difusa de sus imágenes.

Hamilton, que saltó a la fama en la década de 1970 volvió a estar en la palestra mediática recientemente después de que varias mujeres lo acusaron de haberlas violado cuando eran adolescentes, entre ellas la presentadora de televisión francesa Flavie Flament.

Hamilton desmintió el martes estas acusaciones y amenazó con presentar una demanda por difamación. "Soy inocente y debo ser considerado como tal", afirmó en un comunicado.

En 2015 el fotógrafo defendió la estética y la temática de su obra.

"Las feministas siempre me dejaron tranquilo. Y mi trabajo no tiene nada que ver con la vulgaridad que hay actualmente", afirmó en una entrevista a la revista del corazón Gala.

- Devastada por la noticia -

En su libro "La consolation" (JC Lattès), Flavie Flament revela que fue violada hace cerca de 30 años por un conocido fotógrafo, del que no precisa el nombre.

Tras la publicación del libro de Flament, salieron a la luz en la prensa los testimonios de varias mujeres que afirman haber sido violadas por Hamilton cuando eran adolescentes.

La presentadora acabó desvelando el nombre de su presunto agresor la semana pasada. "El hombre que me violó cuando tenía 13 años es David Hamilton", afirmó en una entrevista.

Flament, de 42 años, explicó que "no tenía derecho de citar el nombre de David Hamilton en su libro porque (...) actualmente la prescripción es una doble condena para las víctimas de violación", refiriéndose al riesgo de ser acusada por difamación.

En Francia, la violación de menores prescribe 20 años a partir de la mayoría de edad de la supuesta víctima.

Flament reaccionó casi inmediatamente a la muerte de Hamilton y dijo que se encuentra "devastada por la noticia. "El horror de este anuncio no va a lograr borrar nunca el de nuestras noches de desvelo", afirmó.