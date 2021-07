David Mendal, primer colombiano que hará turismo espacial, revela detalles de cómo será el viaje

En diálogo con Michel Edery, CEO de Smartbeemo, el empresario del turismo David Mendal cuenta cómo se convertirá en el primer colombiano que hará turismo espacial. Viaje que se realizará en el año 2022 con la compañía Virgin Galacty, de Richard Branson.

En contexto: Richard Branson aterrizó en su nave de Virgin Galactic tras viaje al espacio

“Sabiendo que él subió, ya somos los próximos que vamos a ir. Entonces yo ya me estoy preparando mentalmente y estoy feliz de que este trayecto haya salido como salió. Desde 2006, la verdad nosotros nos imaginamos ese día y el día llegó”, dice David Mendal, empresario del turismo que viajará al espacio.

Mendal cuenta que el despegue de la nave será desde el Puerto Espacial América en Nuevo México, Estados Unidos, que se construyó para el despegue de todos los vuelos de Virgin Galacty.

“A Richard Branson lo subieron a lo que se llama Edge of space que es básicamente entrar al punto donde se categoriza el espacio y en esa categorización ya se vuelve en un astronauta, porque llegó a la altura de 88 kilómetros que es la mínima altura para llegar al espacio. Nuestro viaje consiste en 6 pasajeros por vuelo, están programando 3 vuelos por día, hay 3 aeronaves espaciales ya construidas. Una que se llama Launcher que es el White Night 2, donde la aeronave está enganchado a estos dos. Suben a 50 mil pies, entonces es un despegue normal de un avión, tú lo ves como 3 aviones, tiene 2 aviones que los guían”, detalla David.

Este viaje superará en altura al de Richard Branson y llegará a 360 mil pies, equivalentes a 110 kilómetros.

“En esa posición básicamente se queda en órbita por varios minutos donde te puedas sacar los cinturones, puedes flotar, puedes mirar la Tierra, la nave espacial se pone del lado de la Tierra entonces ya en ese momento estás flotando. Las sillas de la aeronave espacial se bajan a formar parte del suelo de la aeronave, entonces tienes todo ese campo para moverte y de verdad tener las ventanas para poder admirar la Tierra desde esa altura. Vas a estar en órbita de 4 a 10 minutos. Para una persona, 4 a 10 minutos no es mucho, pero la verdad es que 4 o 10 minutos flotando, completamente sin gravedad es un tiempo muy largo porque nosotros aquí en la Tierra estamos acostumbrados a la gravedad donde tienes los líquidos de balance”, agrega.

David Mendal habla además cómo será el regreso.

“Te sientas otra vez en tu silla, tu silla se reclina en la posición de la fuerza mayor que va a tener entrando a la atmósfera. A medida que esto va adentrando a la atmosfera, vas a bajar casi 6 veces la velocidad del sonido. Entonces se vuelve un planeador, es un planeador y este planeador llega otra vez al puerto espacial y aterriza en esa pista de 12 mil pies”, dice.

El vuelo en total tardará alrededor de 3 horas y todos los pasajeros, aparte de cumplir requisitos como peso ideal y condiciones aptas de salud, deberán recibir un entrenamiento 72 horas antes para procurar evitar situaciones como ir al baño y manejar la gravedad cero.

¿Cuánto cuesta hacer turismo espacial?

“El costo es 200.000 dólares. No es barato, no es para todo el mundo, pero es una experiencia una vez en la vida, pero eso subió a 250.000 dólares, porque la demanda fue más de lo que ellos pensaron que iba a ser. Lo cerraron a 580 astronautas y no lo estaban vendiendo hasta que no se certifique”, asegura.

Viajes que además de cumplir el sueño del turismo espacial, cambiarán por completo el sentido del transporte como hasta hoy se conoce.

