David Solomon, excéntrico DJ, fue nombrado nuevo director ejecutivo de Goldman Sachs

El banquero es reconocido por sus fiestas de música electrónica en Los Ángeles, Estados Unidos, así como por su labor en el mundo de la Bolsa.

El prestigioso banco de inversión informó que Solomon, de 56 años, pasará de presidente al primer puesto ejecutivo a partir del 1 de octubre y sucederá al veterano jefe Lloyd Blankfein, de 63 años.

El nombramiento se produce cuando Goldman amplía los esfuerzos dirigidos a los clientes de Main Street a través de la banca en línea y otras empresas, como las tarjetas de crédito, incluso cuando la mayor parte de los ingresos provienen aún de negocios como asesoría en fusiones y adquisiciones.

Los depósitos en este nuevo negocio crecieron a más de $ 23 mil millones al final del segundo trimestre, dijo el martes el director financiero, Martín Chavez, en una conferencia telefónica.

Chávez también anunció planes para ingresar al mercado de depósitos británicos más adelante este año, la primera mudanza extranjera para la división.

Parte de la razón del cambio, que lleva a Goldman a competir con JPMorgan Chase y otros con sucursales minoristas, ha sido el ambiente regulatorio más estricto en la banca tras la crisis financiera de 2008 que ha reducido algunas actividades más riesgosas.

Disc jockey de medio tiempo

Antiguo banquero de Bear Stearns que se unió a Goldman en 1999, Solomon trabajó durante una década como codirector de banca de inversión en Goldman antes de ser nombrado copresidente en diciembre de 2016.

Sus pasatiempos incluyen ser DJ bajo el apodo de ‘DJ D-Sol’, una búsqueda que ha incluido conciertos en Miami y Las Bahamas, además de Nueva York, donde se basa Goldman.

"Me siento honrado de tener la oportunidad de dirigir a Goldman Sachs", dijo Solomon en un comunicado. "Estoy entusiasmado con las oportunidades de crecimiento y sé cuán vital es nuestra cultura de servicio al cliente y trabajo en equipo para nuestro éxito".

Con la partida de Blankfein, Jamie Dimon en JPMorgan Chase es el último presidente ejecutivo que aún se encuentra en un gran banco de Wall Street desde ese período previo a la crisis.

"Nuestra firma ha demostrado una gran capacidad de recuperación y fortaleza en los últimos 12 años", dijo Blankfein, quien dirigió la empresa en un período que incluyó fuertes críticas políticas y públicas a Goldman y otros grandes bancos después de la crisis de 2008.

El anuncio de liderazgo se produjo cuando el banco informó un aumento del 44 por ciento en las ganancias del segundo trimestre a $ 2,3 mil millones gracias en gran parte a los fuertes ingresos en asesorar a los clientes sobre fusiones, ofertas públicas iniciales y otras transacciones.

Las acciones finalizaron un 0,2 por ciento a US $ 231.02.

El anuncio se esperaba después de que el principal rival de Salomón para el cargo principal, el ex copresidente Harvey Schwartz, se retirara en marzo, dejando a Solomon como el último candidato restante.

La firma, fundada en 1869, es conocida no solo por ser una fuente de poder financiero, sino también por ser un canal de acceso a los niveles más altos del gobierno de EE. UU. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es el último ex ejecutivo de Goldman en ocupar ese puesto.