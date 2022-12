De 1,5 millones de nuevas personas con hambre en Latinoamérica, 1,3 millones son venezolanos: FAO

Organización asegura que la crisis afecta a los sectores más vulnerables. Nutricionistas explican que falta de proteínas alteró la dieta de los ciudadanos.

"El patrón de consumo del venezolano cambió. De modo tal que las carnes y el pollo fueron sustituidos por tubérculos y hortalizas porque las personas no tienen cómo", explica la nutricionista Maritza Landaeta.

Ante la falta de proteínas animales, otra opción son las leguminosas o granos. Pero los venezolanos deben enfrentar otro obstáculo.

"También tenemos problemas de gas. No hay gas y las personas para poder cocinar los granos necesitan una cocción con un tiempo más o menos regulado", explica Landaeta.

Muchos aseguran que su peso ha cambiado por este motivo.

"A veces tenemos, a veces no tenemos para comprarla. Hay momentos en que uno se acuesta comido y otros días que no tiene para comer", dice una ciudadana.

La situación es tan complicada, que muchos buscan estrategias para sobrevivir.

"Yo por lo menos sí pasaría por un restaurante y le diría a alguien si me puede hacer el favor de regalarme un poquito de comida", relata una afectada.

Cuando un venezolano deja de consumir proteínas y grasas por espacio de cuatro meses puede perder hasta diez kilos. Cuando esta situación se prolonga durante todo un año comienzan los casos de desnutrición severa en este país.

