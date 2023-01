De Argentina a Sudáfrica, legado de Pelé ocupa los titulares a nivel mundial

El mundo sigue reaccionando a la muerte de Pelé, uno de los más grandes futbolistas de la historia. Las calles del mundo se han llenado de periódicos que titulan con la noticia que enlutó al mundo del deporte.

En Argentina, los eternos rivales futbolísticos de Brasil, los populares quioscos están llenos de su imagen exaltándolo.

"Uno de los jugadores de fútbol más importantes de la historia, si no el más importante", expresó Héctor Mac Laughlin, fan argentino de Pelé.

En España, Sport y Diario Deportivo, los dos medios más influyentes de deportes en Barcelona, titulan con la noticia e impresos de los quioscos solo muestran al rey.

"Era un crack, era un genio y que prácticamente marcó un antes y un después en la historia del fútbol", manifestó Carlos Madrid, fan español de Pelé.

En Alemania, el rey también ocupa las primeras planas. Las imágenes de Pelé por las calles se volvieron comunes el día de hoy, incluso los dos equipos más grandes como el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund lo tienen en las portadas de sus páginas web.

El Reino Unido, país donde nació el fútbol, no podía ser diferente. El jueves, el mítico estadio de Wembley le rindió tributo y hoy los medios de comunicación también lo hacen. ‘El mejor’, ‘el rey del fútbol’ son algunas de las frases y palabras que se utilizan para describir su grandeza.

“Trajo entretenimiento, nos encantó. Los messis y los ronaldos de hoy en día son lo que son gracias a lo que hizo Pelé”, exclamó Marvin Graves, fan británico de Pelé.

Incluso en Italia, país tetracampeón del mundo, reconocen a Pelé como el más grande. Su nombre y su cara ocupan las primeras planas de los impresos.

No hay lugar en el mundo a donde la magia de Edson Arantes do Nascimento no haya llegado, y en Nigeria y Sudáfrica también se habla principalmente de él.

“Pelé era en realidad más grande que el propio fútbol. Era como un líder mundial porque, por un lado, de niño te dio esperanza”, dijo Perez Ayoola, fan sudafricano de Pelé.

El rey murió en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, pero su legado no ha muerto y sigue vivo en todo el mundo.