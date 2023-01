De blanco, congresistas demócratas desafiaron a Trump en discurso del Estado de la Unión

No dudaron en abuchear al presidente cuando habló del muro y celebraron ruidosamente cuando mencionó que hay más mujeres que nunca en el Congreso.

Se querían hacer notar y lo lograron.

Vestidas de blanco como homenaje a las mujeres sufragistas que consiguieron el voto femenino hace un siglo y portando en el pecho un broche con la imagen de la niña guatemalteca que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza. Así llegaron vestidas las 91 congresistas demócratas a escuchar el discurso sobre el Estado de la Unión, que les genera pocas esperanzas.

“Sé que, aunque intentemos trabajar con él, él tomará sus propias decisiones. Mi esperanza es que si nosotras nos unimos lograremos que él no salga vencedor”, señaló Ilhan Omar, congresista del Partido Demócrata.

Muchas de ellas llevaron otras mujeres invitadas, como Victorina Morales, una indocumentada que, a pesar de su condición, trabajó varios años para el ahora presidente.

“Me siento feliz porque esta confianza me la ha dado ella, porque yo decía que tal vez nadie me va a escuchar, que nadie me iba a oír. Pero aquí están ustedes, aquí me están oyendo y mi voz está saliendo más y alto”, dijo Morales.

Su presencia, una silenciosa pero potente protesta a las posturas inflexibles de Trump sobre migración.

También estuvo invitada Ana María Archila, la colombiana que increpó en un ascensor al senador republicano Jeff Flake, una escena de gran impacto durante la confirmación de Brett Kavanaugh, acusado de abuso sexual, como magistrado de la Corte Suprema. Fue la invitada de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

El bloque era tan blanco, tan visible, tan sonoro y tan numeroso, que ni Trump pudo evitar mencionarlas.

“Tenemos más mujeres en la fuerza laboral que nunca antes en la historia (aplausos) y exactamente un siglo después de que el Congreso les diera el derecho a las mujeres a votar, tenemos más mujeres congresistas que en cualquier otro momento de nuestra historia (aplausos)”, dijo el mandatario.

Y ese fue uno de los pocos momentos de unidad en el auditorio, en medio de la profunda, y al parecer irremediable, división bipartidista.