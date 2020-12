De depredador a presa: manada de búfalos atacó y mató a una leona

En el parque nacional Kruger, ubicado en Sudáfrica , un grupo de turistas que hacía un safari captó un video fuerte: una manada de búfalos atacó y mató a una leona.

Estos enormes animales se valieron de sus cuernos para hacer volar al felino por los aires con cada arremetida.

Danica Roux, de 28 años, fue una de las turistas que presenció el ataque. Ella fue hasta África a ver a los felinos y cuando lo logró, avistó a una leona que estaba tratando de escapar de una manada de búfalos.

No obstante, Danica vio cómo los grandes animales mataban al depredador a cornadas y pisotones.

“Fue un caos, la sacudieron como si no pesara nada”, dijo la turista a un medio internacional .

En un momento del video se puede apreciar a los búfalos jugando con el cuerpo inerte de la leona hasta que la dejan al borde de un espejo de agua.

"La naturaleza es increíble. Cuando piensas que no puede ser más cruel, lo hace. Cuando piensas que no puede ser más magnífica, te va a sorprender. No todos los días la presa se convierte en asesina, pero a veces sucede”, dijo la turista.

Vea el video dando clic aquí . Advertimos que las imágenes son fuertes.