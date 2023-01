¿De dónde es el pisco? Perú y Chile se disputan el origen del famoso aguardiente

Lima dijo que “no es posible” compartir con Santiago el título que los reconoce como los auténticos creadores del trago. Litigio lleva nueve años.

La posibilidad de compartir de la denominación "no es posible dentro de la norma de origen", afirmó el ministro peruano de Cultura, Rogers Valencia, al Canal N de televisión al comentar unas declaraciones del ministro chileno de Agricultura, Antonio Walker, quien este fin de semana reveló en su país que hizo ese planteamiento a su par peruano.

Valencia dijo que la propuesta de las autoridades chilenas "es voluntaria", pero Perú no puede aceptarla porque implicaría cambiar la denominación de origen que defiende a nivel internacional.

Agregó que el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, le informó que ya le dijo a Walker que no le corresponde tomar las decisiones sobre ese tipo de propuestas, sino al Ministerio de la Producción y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

"Estas son denominaciones de origen y no es cuestión voluntaria, aún si se llegara a un acuerdo no sería posible", enfatizó.

El ministro de Cultura recordó que Perú solo acepta la denominación de "pisco" para los aguardientes producidos con el jugo de tipos específicos de uva, en un espacio geográfico delimitado y con un proceso de fabricación controlado.

"Nosotros en la fabricación de pisco aceptamos únicamente el jugo de la uva y ¿de qué variedades de uva? En los piscos no aromáticos, quebranta, mollar y más; en las aromáticas, moscatel italia y más, si no se cumple (la producción de) esos valles no puede llamarse pisco", enfatizó.

Perú reconoce solo a 519 productores autorizados de pisco, en la costa de las regiones de Lima y en las sureñas Ica, Moquegua y Arequipa, y en los valles de Locumba, Sama y Caplina, en Tacna.

Perú mantiene una intensa defensa del pisco a nivel internacional y logró en enero pasado que la India reconozca esa denominación como peruana tras un litigio de 9 años con Chile, con lo que sumó a más de 70 países, según cifras oficiales.

Mientras que Chile señala que el pisco forma parte de su gastronomía, con gran consumo interno y altas cifras de exportaciones, Perú esgrime su producción casi artesanal, solo con la destilación de uva a la que no se agrega alcohol, así como la denominación común de "pisco" (avecilla,en quechua) con un ave, un valle, una ciudad y un puerto, todos de origen prehispánico.