De escándalo en escándalo: dos mujeres aseguran haber sido acosadas por Trump

Donald Trump se encontró este miércoles en el medio de un nuevo escándalo, con varias mujeres que lo acusan por acoso sexual, denuncias que el comité de campaña del republicano calificó como "asesinato a la reputación" de su candidato.

El diario New York Times reportó dos casos y el diario Palm Beach Post un tercero este miércoles, con mujeres que afirman haber sido víctimas de embestidas y agresiones de índole sexual por parte de Trump.

Los casos añaden más combustible al escándalo que se arrastra desde el pasado viernes, cuando se conoció una grabación de 2005 -realizada sin su consentimiento- en la cual Trump se jactaba de usar su condición de celebridad para abusar de mujeres.

"Cuando eres una estrella, puedes hacer lo que quieras", se escucha decir a Trump en la chocante conversación.

En la noche del domingo, durante un debate con Hillary Clinton, se disculpó por el episodio y aseguró que a pesar de haber confirmado la veracidad de la conversación grabada, él nunca había asaltado sexualmente a mujeres.



"Parecía un pulpo"

De acuerdo con el diario New York Times, Jessica Leeds, quien ahora tiene 74 años, afirmó que hace casi tres décadas, durante un vuelo, Trump se aprovechó de su proximidad en los asientos para manosearla, al punto que ella tuvo que retirarse a la parte posterior del avión y pedir ayuda a una azafata.

Trump "parecía un pulpo. Sus manos estaban en todas partes", recordó.

En tanto, Rachel Crooks, actualmente de 33 años, relató que en 2005, al encontrarse con Trump en uno de sus edificios de negocios en Nueva York, el ahora candidato presidencial al presentarse comenzó a besarle las mejillas y luego la besó en la boca.

"Fue muy inapropiado. Me sentí pésima que él haya pensado que yo era tan insignificante al punto que él pueda hacer eso", dijo.

El diario apuntó que Leeds y Crooks comentaron sus respectivos incidentes con amigos y parientes inmediatamente después de lo ocurrido, y que todas esas personas corroboraron sus testimonios.

Por su parte, Mindy McGillivray, quien ahora tiene 36 años, dijo al diario Palm Beach Post que en 2003 Trump comenzó a manosearla cuando ambos se encontraron casualmente en un resort veraniego donde ella trabajaba como asistente de un fotógrafo profesional.

"Me tocó el trasero", dijo McGillivray. "Me quedé espantada y dí un salto", añadió.

Por alguna razón, las tres mujeres comentaron con sus amigos lo ocurrido pero ninguna presentó denuncias ante la policía.



Pieza de "ficción"

En una nota oficial, el jefe de prensa de la campaña de Trump, Jason Miller, dijo que las denuncias del New York Times (periódico con el que mantiene una agria relación) eran una pieza de "ficción".

También consideró "peligroso" que el New York Times "lance una campaña completamente falsa y coordinada de asesinato a la reputación contra el señor Trump en un tópico como éste".

La publicación de las denuncias, añadió Miller, marca un nuevo "pozo hacia donde la prensa está dispuesta a ir en sus esfuerzos para determinar" la elección presidencial del 8 de noviembre.

Poco después, la directora de comunicaciones del comité de campaña de Hillary Clinton, Jennifer Palmieri, emitió una nota donde apuntó que las denuncias "encajan" con la imagen de Trump.

"Lamentablemente esta perturbadora historia encaja con todo lo que sabemos sobre la forma en que Donald Trump ha tratado a las mujeres. Estos reportes sugieren que (Trump) mintió en el debate y que el comportamiento asqueroso de que se jactaba en la grabación eran más que solo palabras", señaló.

El escándalo que estalló el viernes condujo a una virtual ruptura entre Trump y el partido Republicano, cuyos dirigentes ya tenían una relación tensa desde que el polémico millonario venció la elección interna y se tornó candidato.

En un acto público este miércoles en Florida, Trump dijo que Hillary Clinton era "tramposa" pero agregó que "la prensa en este país es aún más tramposa".

En su discurso, Trump insistió en que Clinton "debe ir a la cárcel" por poner la seguridad nacional en riesgo por el uso de un servidor privado de correo electrónico cuando era Secretaria de Estado.

En tanto, Clinton hizo este miércoles campaña en los estados de Colorado y Nevada, y en los escasos contactos que mantuvo con la prensa evitó cuidadosamente responder a consultas sobre las denuncias publicadas en el New York Times.

Durante uno de sus discursos, Clinton dijo que "Estados Unidos es mejor que aquello que Donald Trump dice y representa".