De "espuria" califica Capriles juramentación de Maduro como presidente encargado

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, consideró este viernes "espuria" la juramentación del vicepresidente, Nicolás Maduro, como presidente encargado y que pueda ser candidato en las próximas elecciones tras el fallecimiento del gobernante Hugo Chávez, el martes pasado.

"Esa juramentación que se va a hacer ahora en las condiciones que la están planteando esa es una juramentación espuria completamente", afirmó Capriles en una conferencia de prensa y retiró sus críticas a una sentencia del Supremo que facultó a Maduro ser candidato presidencial sin dejar el cargo de presidente encargado.

"La sentencia del TSJ (...) es un FRAUDE constitucional y así lo denunciamos al mundo", escribió más temprano Capriles en su cuenta en la red social Twitter.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) afirmó este viernes que el vicepresidente del Ejecutivo, que este viernes es investido como presidente encargado, puede ser candidato presidencial sin renunciar a este último cargo.

Capriles destacó que el fallo fue emitido mientras se efectuaba el funeral de Estado del presidente fallecido, Hugo Chávez, víctima de un cáncer que se el detectó a mediados de 2011.

Después de la declaración de Capriles, la oposición decidió salir a las calles y mostrar su rechazo con cacerolazos.

La polémica sentencia

La Sala Constitucional del TSJ, en ponencia conjunta de sus siete magistrados, indicó que una vez que ha sido "verificada la falta absoluta" de Chávez "debe convocarse a una elección universal, directa y secreta" y que Maduro "no está obligado a separarse del cargo" de presidente encargado para participar en ella.

Como gobernante encargado, añade el texto judicial, Maduro "ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como jefe del Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

La Constitución venezolana establece que en caso de falta absoluta del presidente durante los primeros cuatro años de Gobierno el vicepresidente se encarga de la Presidencia mientras se convocan elecciones en el plazo de 30 días.

La unicameral Asamblea Nacional realizará hoy una sesión extraordinaria para juramentar a Maduro como presidente encargado, según anunció ayer el titular del Parlamento, Diosdado Cabello.

La sesión se llevará a cabo en el edificio de la Academia Militar, instalación de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Fuerte Tiuna, donde fue instalada la capilla ardiente del presidente venezolano fallecido.

La oposición, aglutinada en la plataforma partidista Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha anunciado que no acudirá a esa sesión alegando que se está vulnerando la Constitución, lo que amplió una decisión que en ese mismo sentido, anunció previamente un puñado de diputados opositores.

"Al mundo y a Venezuela queremos decirle firmemente que hoy no asistimos a esa sesión de la Asamblea Nacional porque consideramos que es un acto electoral más, porque consideramos que es una violación al orden constitucional que se está dando en Venezuela", indicó previamente el diputado Ángel Medina en rueda de prensa.

Caracas (Venezuela)