De héroe a villano, arrestan al capitán Menganno por montar falso asalto

El enmascarado, que asegura combatir el crimen, anunció este miércoles en su página de Facebook que el martes en la noche repelió a tiros un asalto y logró hacer huir a los delincuentes que pretendían robarle su auto.

El "héroe" de Lanús colgó una imagen en la red en la que se aprecian las marcas de bala en su vehículo para ilustrar cómo quedó tras el supuesto tiroteo con los ladrones.

Sin embargo, según la cadena C5N, "Menganno", que en realidad sería un subinspector de policía retirado, fue el único que disparó, hasta 14 veces, su arma automática y ha sido imputado porque su licencia de portación de armas venció hace más de un año.

"De adentro se ven tiros en el parlante (altavoz) y arriba de la guantera, que eran hacia mí desde mi ventanilla, y los del parabrisas, eran míos tirando y protegiendo a mi pareja y disparando a los otros dos", escribió "Menganno" en su cuenta, que ha logrado miles de seguidores.

"Hice lo que pude amigos, no comenten si nunca les pasó algo así, no se lo deseo a nadie", agregó este falso "superhéroe", que trabaja en una agencia de seguridad y se disfraza de "Capitán América" pese a que sus más 100 kilos no le permiten lucir como el clásico héroe de cine.

En su relato del incidente al canal Crónica TV, "Menganno" explicó que su auto había recibido al menos ocho impactos de bala y se emocionó hasta las lágrimas, convencido de que "algo" le había protegido de la muerte y confiado en que los delincuentes "no tomen represalias".

Su versión contradice el informe policial citado por C5N, que explica que todos los disparos procedieron del interior del auto y que no hubo intercambio de tiros.

Una polémica actuación para un "superhéroe" de cuarenta años que dice que su objetivo es velar por la seguridad de sus vecinos y presume de haber creado la primera escuela del mundo de "superhéroes" para niños.

