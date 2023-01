De lava baños calificó Maduro a la comunidad venezolana en Miami

Dijo que muchos se fueron engañados y están arrepentidos. “Podemos tener cosas que allá, ni limpiando mil años pocetas, pudiéramos tener”, le contestan.

"Sé de muchos que la propaganda en contra de nuestro país les llenó la mente, se fueron y están arrepentidos. No sabes cuánta gente está lavando pocetas en Miami. ¿Tú te irías a lavar pocetas en Miami? Yo no dejaría mi patria jamás”, fueron las palabras textuales del presidente Maduro durante una alocución presidencial transmitida desde el estado Lara.

Junto a las duras descalificaciones, el controvertido mandatario invitó a los migrantes para que vuelvan al país: “Todo aquel venezolano que se fue al exterior producto de una falsa ilusión o producto de una esperanza, tiene mis manos para que regrese a Venezuela; Venezuela es única, hay que amar a Venezuela”.

La comunidad venezolana en la ciudad de Miami se manifestó en contra de las declaraciones.

“A mucha honra los que limpiamos pocetas, porque a mí también me ha tocado. Gracias a Dios que por lo menos limpiando pocetas podemos ayudar a nuestras familias, podemos comprar carros y tener muchas cosas que allá ni limpiando mil años pocetas pudiéramos tener”, declaró Dalila Mesa, venezolana residente de Miami.

“Yo creo que simplemente la gente se ha ido de Venezuela porque no tiene nada más que hacer, han perdido la esperanza, otros han venido con la esperanza de que cambie todo y regresar, pero definitivamente es una trampa, como todo lo que es lo de Maduro”, afirmó Enrique Story, empresario venezolano en los Estados Unidos.

Las últimas declaraciones de Nicolás Maduro recuerdan a los discursos de Fidel Castro en los que atacaba a los cubanos que vivían en Estados Unidos y los invitaba a regresar a la isla.