De "masacre inaceptable" califica papa Francisco ataque químico en Siria que deja 72 muertos

“Asistimos horrorizados a los últimos episodios”, dijo el sumo pontífice sobre el hecho atribuido al régimen de Bashar al Asad.

“Expreso mi firme reprobación por la inaceptable masacre que se produjo ayer (martes) en la provincia de Idlib, donde mataron a decenas de personas indefensas, entre ellas muchos niños (20)", declaró el papa durante su audiencia semanal.

"Rezo por las víctimas y sus familiares y apelo a la conciencia de todos los que tengan responsabilidades políticas a nivel local e internacional para que cese esta tragedia", afirmó ante miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

"Animo a quienes se esfuerzan por hacer llegar ayuda a los habitantes de esta región a pesar de la inseguridad y de las condiciones difíciles", insistió.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para reclamar una investigación detallada y rápida sobre el presunto ataque químico del martes en la aldea de Jan Sheijun, en el noroeste de Siria, donde murieron 72 personas.

Presunto ataque químico en Siria deja 58 muertos, 11 de ellos niños |... Los hechos

Un bombardeo aéreo golpeó el martes hacia las 07H00 (04H00 GMT) Jan Sheijun, pequeña localidad controlada por rebeldes y yihadistas en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria.

Imágenes muestran cuerpos sin vida en la calzada y a personas sufriendo espasmos y crisis de asfixia.

Según los médicos en el terreno, los síntomas de los pacientes son similares a los constatados en víctimas de un ataque químico: pupilas dilatadas, convulsiones y espuma saliendo de la boca.

La naturaleza del gas tóxico aún no ha sido determinada.

El balance

El número de víctimas no ha dejado de subir desde el ataque: el miércoles el último balance era de 72 muertos, incluidos 20 niños, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

El OSDH también afirma que hay más de 160 heridos y un número indeterminado de "personas desaparecidas".

¿Quién es responsable?

Numerosos dirigentes, especialmente occidentales, y la oposición siria han apuntado al régimen de Bashar al Asad.

"Todas las pruebas que he visto sugieren que fue el régimen de Al Asad... usando armas ilegales contra su propio pueblo", afirmó el secretario de Exteriores británico Boris Johnson.

El presidente francés, François Hollande, aludió a la "responsabilidad" de Al Asad en la "masacre" y la Casa Blanca denunció un "acto odioso del régimen" de Damasco.

La Coalición Nacional, gran plataforma opositora siria, puso en entredicho al "régimen del criminal Bashar" al Asad.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lamentó el miércoles que "sigan (cometiéndose) crímenes de guerra" en Siria, sin mencionar a Damasco. Y el enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura aseguró que la ONU hará "rendir cuentas" a los autores de este ataque.

Washington, París y Londres presentaron el martes un proyecto de resolución condenando el ataque y llamando a una investigación completa y rápida que será votado en el Consejo de Seguridad.

¿Qué dicen el régimen y sus aliados?

El ejército sirio ha desmentido "categóricamente haber empleado cualquier sustancia química en Jan Sheijun".

El miércoles, Rusia, principal aliada del régimen, afirmó que la aviación siria había bombardeado "un depósito" en manos de los rebeldes donde había "sustancias tóxicas" destinadas a combatientes en Irak.

Armas químicas en Siria

En agosto de 2013, el régimen fue acusado de haber empleado gas sarín en un ataque contra dos sectores rebeldes en la periferia de Damasco que dejó más de 1.400 muertos, según Estados Unidos.

El gobierno rechazó las acusaciones y ratificó en 2013 la Convención sobre la prohibición de armas químicas.

Siria debería haber destruido su arsenal químico en virtud de un acuerdo entre Moscú y Washington, pero se sospecha que el régimen ha vuelto a utilizar este tipo de armamento en varias ocasiones.

En octubre de 2016, el Consejo de Seguridad recibió un informe concluyendo que el ejército sirio había llevado a cabo uno de estos ataques con cloro, en 2014 y 2015.

A principios de marzo, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OIAC) indicó que investigaba otros ocho ataques con gas tóxico cometidos en Siria desde principios de 2017.

El régimen y Rusia han acusado siempre a los grupos rebeldes armados o a los yihadistas de emplear armas químicas.