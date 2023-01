De no creer: vea cómo un niño de tan solo 8 años entró armado a una joyería para robar

La reacción del dueño del local fue sacarlo para evitar que ocurriera una tragedia. Dice que un hombre mayor lo esperaba afuera.

Nicolás García es el propietario del local a donde llegó el pequeño, que en el video se ve con una gorra y apariencia normal.

“Pensé que el nene me iba a pedir plata”, afirma el hombre, pero revela que la conversación se tornó de otro tono.

El niño le preguntó si tenía dinero en efectivo en la caja registradora y que si poseía artículos en oro. Nicolás, incrédulo, le dijo que si estaba interesado en comprar, aunque reconocía que era muy pequeño para eso.

Después de responderle a Nicolás que no, agachó la cara y sacó el arma: “quiero que me des todo…quédate callado y dame todo”, expresó el pequeño. La reacción del comerciante fue sacar al niño del sitio.

Vea aquí el video

Telefe, canal argentino de la Alianza Informativa Latinoamericana, realizó la entrevista al dueño del local, quien afirmó que, tras el intento de robo, al niño lo estaba esperando una persona mayor.

El medio conoció que en el lugar hizo presencia la Policía e interceptó al menor, pero este se encontraba solo y fue dejado en libertad.