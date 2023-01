De película: carros voladores despegan en el Salón del Automóvil de Ginebra

Estarán en el mercado próximamente y adquirirlos costará una fortuna. Audi, Airbus e Italdesign traen ‘Liberty’, mientras que Pal-V presenta ‘Pop. Up Next’.

Se espera que el sueño se haga realidad el año que viene, cuando se supone que se verá al coche volador privado en acción. Hasta entonces, una empresa holandesa presenta su modelo comercial en el Salón del Automóvil de Ginebra.

El modelo "Liberty", primer auto volador en el mercado, del fabricante holandés Pal-V, comenzará a ser entregado en 2019.

El "Liberty" se vende como pan caliente y actualmente el tiempo de espera es de dos años.

Por su parte, una alianza entre Airbus, Audi e Italdesign presenta en Ginebra un proyecto similar de vehículo volador autónomo, el "Pop.Up Next", que será comercializado en 2025.

Pal-V dice que el proyecto nació de una "frustración".

"Cuando uno viaja en avión despega de un lugar del cual no quiere partir y aterriza en otro que no es el destino", explica Robert Dingemanse, presidente de la empresa.

"El Pal-V es el producto perfecto para la movilidad entre las ciudades. Fuera de las ciudades vuela, en la ciudad rueda", explica.

El vehículo de tres ruedas (dos traseras, una delantera) tiene un rotor desplegable que le permite volar como un helicóptero.

Funciona con un motor a gasolina, tiene autonomía 500 km en el aire y de 1.900 km en carretera y una velocidad máxima de 160 km por hora.

Para despegar, "usted puede utilizar las 10.000 pistas disponibles en Europa y como usted puede rodar eso alcanza", explica el holandés Robert Dingemanse.

"Cada alemán tiene un pequeño aeródromo a 10 ó 20 km de su casa", agrega Robert Dingemanse.

El precio del aparato va de 300.000 a 500.000 euros a lo que hay que sumar entre 10.000 y 20.000 dólares para la formación del piloto, explica Dingemanse.

"Es el precio de un pequeño helicóptero, pero la utilización es más fácil y el mantenimiento menos caro", afirma.

Transporte compartido

El proyecto "Pop.Up Next" es totalmente diferente. El vehículo se parece a una telecabina futurista a la cual se le implanta tres rotores y cuatro ruedas.

La parte baja del vehículo, la que rueda, y la parte alta, la que vuela, se separan y pueden desplazarse de manera autónoma.

Es un vehículo totalmente eléctrico pensado como medio de transporte colectivo y urbano.

"No está pensado para particulares", indica Mark Cousin, jefe de proyecto en Airbus, encargado de la parte voladora "Pop.Up Next".

La filial de Volkswagen, Italdesign, iniciadora del proyecto, desarrolla la cabina y el módulo carretero basándose en la tecnología de conducción autónoma de Audi.

Airbus quiere llevar a cabo los primeros ensayos en las ciudades antes del 2022 y piensa en otras aplicaciones como el transporte nocturno o el traslado de pacientes entre hospitales.

"La convergencia de determinadas tecnologías, sobre todo las de batería y de motores eléctricos, permite fabricar vehículos de este tipo, algo imposible hace cinco o diez años", dice Cousin.

Los autos voladores son "un lindo concepto, dice por su parte Ferdinand Dudenhoffer, director del Center Automotive Research, basado en Alemania.

Pero, teniendo en cuenta la densidad del tráfico aéreo, "resulta difícil imaginar que el cielo estará lleno de platos voladores", opina.

