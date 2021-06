De una mordida, perro chihuahua le arrancó el párpado a una joven de 23 años

Una joven de 23 años de Atlanta, Estados Unidos , vivió una situación insólita: un perro chihuahua le arrancó el párpado . La dueña del animal es una mujer que se dedica a poner pestañas sintéticas.

El hecho ocurrió cuando Kelsey decidió ponerse pestañas para celebrar sus cumpleaños. El siguiente plan era irse de vacaciones a Hawái.

Como la persona de confianza estaba ocupada, ella decidió buscar por redes sociales otra opción. Tras encontrarla, acudió a su salón.

Cuando la mujer terminó de pegar las pestañas, su perro chihuahua atacó en el párpado a Kelsey y se lo arrancó. Paradójicamente, ella estuvo acariciando al animal durante todo el procedimiento.

La herida fue tan grave, que la joven tuvo que someterse a una cirugía para que le pusieran el párpado de nuevo.

Ella aseguró que la dueña del perro chihuahua no la ha llamado para saber cómo se encuentra después del ataque.

"No he sabido nada de ella, lo último que supe es que me bloqueó, así que no me contactó ni me registró en absoluto. Es bastante cruel, ni siquiera preocuparse por preguntar cómo estoy. Ni siquiera me importa recibir dinero de ella, no necesito su dinero, solo quiero las facturas pagado porque estoy cansada de que mis padres tengan que pagar”, aseguró la mujer a The Sun .

Cuando le preguntaron si el pequeño perro debía ser sacrificado, ella se mostró dudosa, pues es amante de los animales. El chihuahua fue puesto en cuarentena para descartar enfermedades como rabia y para ver cómo se comportaba al lado de otros animales.

"Entonces, de la nada, sucedió tan rápido que no tuve tiempo de retroceder, se levantó de un salto, me mordió en la cara y me rompió el párpado. En ese momento, no sabía qué había agarrado. Había sangre por todas partes, y yo estaba tratando de atrapar”, narró la joven.

Kelsey contó que vio su párpado en el suelo. Tras recogerlo, se miró al espejo y “enloqueció”.

"Estaba llorando, ella me dio una manta sucia del piso para detener mi sangrado. Los paramédicos envolvieron mi párpado en una gasa y lo pusieron en hielo”, indicó.

La recuperación de la joven avanza de manera satisfactoria. Los médicos afirman que podría tardar hasta un año en curar por completo.

"Esta experiencia me ha hecho ver a los perros de manera diferente”, concluyó.