Debate en Francia por youtuber que pide suicidio asistido debido a enfermedad mental

Todo un debate ha suscitado la decisión de Lily, una joven youtuber francesa conocida como Olympe, quien expresó su deseo de someterse al suicidio asistido, ya que sufre un trastorno de identidad disociativo.

La joven se ha hecho reconocida por hablar abiertamente de su condición mental, luego de abrir su canal de YouTube en 2020.

Olympe ha manifestado que su enfermedad es producto de los traumas de su infancia. Según su testimonio, fue víctima de violencia sexual en la niñez y adolescencia, donde sufrió cinco violaciones. También padeció bullying en el colegio y aseguró que tuvo 20 familias de acogida en siete años y terminaron abandonándola.

“Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin… es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar”, aseguró en sus videos publicados en redes sociales.

Debido a su condición mental, ha llegado a adoptar hasta 15 personalidades diferentes, situación de la que se siente agotada.

“Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo”, señaló.

Dijo que su decisión fue “muy meditada”; sin embargo, debe trasladarse a Bélgica, donde este procedimiento es regulado. Según reveló, tiene pensado hacerlo en el último trimestre de 2023. Incluso, recalcó que ya se encuentra en conversaciones con médicos de ese país.

“No puedo pasar por más pruebas. He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás”, agregó.

¿Qué dicen en Bélgica?

El NIUS diario indicó que médicos belgas habrían rechazado la petición de Olympe. "No nos negamos a reunirnos con gente como ella, pero les explicamos que el proceso puede durar meses o incluso años”, dijo el doctor Yves de Locht al diario Le Parisien.

El médico de Bruselas, que fue contactado por la joven, aseguró que las clínicas no eran “distribuidores de eutanasia” y Bélgica estaba cansada de ser considerada una especie de “pabellón de la muerte” para Francia.

Debate en Francia sobre el suicidio asistido

Precisamente, la decisión de la joven es tema de conversación en Francia, donde a mediados de diciembre cerca de 200 personas escogidas por sorteo iniciaron discusiones sobre la posibilidad de autorizar la eutanasia o el suicido asistido en ese país.

El proceso, que debe durar hasta marzo, es de carácter consultivo y el gobierno no tendrá ninguna obligación de adoptar sus conclusiones.

"¿El marco [actual] de acompañamiento en el final de la vida es adaptado a las diferentes situaciones que se presentan o se deben introducir cambios?". A esta pregunta abierta debe responder para marzo esta "convención ciudadana".

La eutanasia es legal actualmente en un puñado de países en el mundo, entre ellos Colombia, España, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Los diputados uruguayos aprobaron legalizarla en octubre, un proyecto a expensas de la decisión del Senado.

Aunque los términos "eutanasia", que solo puede aplicar personal médico, o "suicido asistido", que permite al paciente suministrarse un fármaco letal con supervisión médica, no aparecen explícitamente, estarán sobre la mesa de discusiones.

"Vuestro papel no es el de legislar", sino "de explorar todas las opciones y de hacer propuestas", dijo la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, ante la convención, prometiendo que tendrá en cuenta sus reflexiones en futuras iniciativas.

Las intenciones del presidente centrista, Emmanuel Macron, de 44 años, se desconocen por el momento. Aunque en un primer momento parecía favorable a cambiar las reglas sobre el final de la vida, se mostró recientemente más reticente.

En Francia, la eutanasia es un asunto delicado, sobre todo desde el caso de Vincent Humbert quien, tetrapléjico, mudo y casi ciego por un accidente de tráfico, pidió en 2003 en vano al entonces presidente conservador Jacques Chirac "el derecho a morir".

Los cambios en las leyes sobre cuidados paliativos se han ido sucediendo desde entonces. La última, la ley Claeys-Leonetti, instauró en 2016 una "profunda y continua sedación" hasta la muerte para pacientes con una "enfermedad grave e incurable".

Pero esto no cubre todos los casos. El mítico cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard decidió así poner fin a sus días en septiembre a los 91 años de edad en Suiza, donde tenía su residencia, mediante suicidio asistido.

Según un sondeo en octubre de IFOP para la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, un 78% de franceses es favorable a cambiar la ley con la legalización de la eutanasia o del suicidio médicamente asistido.