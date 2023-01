“Debemos hablar menos de la paz y ponerla más en práctica”: Lenín Moreno sobre proceso con ELN

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos habló de problemas internos de Ecuador. Sigue la tensión por la sede de diálogos con esa guerrilla.

“Los ecuatorianos, a causa de sus problemas internos, decidieron no albergar la continuación de las conversaciones de paz; pero Brasil, Chile, Noruega, Cuba se han ofrecido y debemos decidir a dónde trasladaremos las conversaciones, pero continuarán (…) y tenemos la esperanza de que haremos suficientes progresos para que el próximo presidente se dé cuenta de que está en su interés y en el interés del país, continuar el proceso”, dijo el mandatario colombiano a Bloomberg.

Sin embargo, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, se refirió en términos muy diferentes a los suspendidos diálogos que se habían iniciado en Quito, en febrero de 2017, y a la voluntad del ELN en buscar la paz.

“Si los delegados al diálogo decidieron dejar Ecuador, entiendo que no quisieron comprometerse a ello. Debemos hablar menos de la paz y ponerla más en práctica. No es dable que debatan sobre la paz en foros internacionales mientras siguen disparando”, afirmó Moreno.

Insistió en que no serán garantes de un proceso mientras el ELN siga con sus actos violentos, lo que para su Gobierno es absolutamente inaceptable.