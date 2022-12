Decenas de muertos en nueva tragedia de migrantes en el Mediterráneo

Así lo confirmó la ONG Save the children .

No se conocía la cifra exacta de víctimas, pero varios sobrevivientes dijeron en sus primeras entrevistas con grupos humanitarios que "docenas" de personas habían caído al mar y no sabían nadar, indicó Giovanna di Benedetto, de Save the Children, desde Catania, Sicilia.

Se cree que el incidente tuvo lugar el domingo en aguas entre Libia y Sicilia, cuando un barco comercial se acercó para rescatar a los migrantes, indicó. El barco llegó el martes a Catania.

Los rescates de barcos patera aumentaron de forma drástica durante el fin de semana, ya que los traficantes en Libia aprovecharon la buena mar y las temperaturas cálidas para enviar a miles de aspirantes a refugiados a través del Mediterráneo en lanchas de goma y barcos pesqueros sobrecargados. La Guardia Costera italiana dijo haber rescatado a casi 7.000 personas en los tres días hasta el domingo.

De confirmarse, las muertes anunciadas el martes se sumarían a los aproximadamente 800 migrantes ahogados el mes pasado cuando su barco volcó en aguas de Libia con cientos de pasajeros encerrados en la bodega por los contrabandistas. Se cree que unos días antes se habían ahogado unas 400 personas en otro naufragio.

Tras esos casos, la Unión Europea celebró una cumbre de emergencia y acordó contribuir con más embarcaciones y patrullas aéreas a las tareas de rescate del Mediterráneo.