Declaran como siniestrado avión militar chileno con 38 personas a bordo

El C130 Hércules desapareció cuando iba rumbo a la Antártica. Autoridades aseguraron que ya no puede estar volando.

La aeronave, que despegó a las 16:55 horas de la Base Aérea Chabunco de Punta Arenas (sur) y se dirigía a la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva, donde debía aterrizar a las 19:17 hora de Santiago de Chile, tenía una carga de combustible como para poder volar hasta las 00:40 hora local del martes.

El contacto radial se perdió a las 18:13 horas del lunes , cuando el avión se encontraba a 700 km de Punta Arenas y a 500 km de su destino en la Antártida, detalló en una conferencia de prensa el director de operaciones de la FACh (Fuerza Aérea de Chile), el general Francisco Torres.

"El avión se da por siniestrado porque la autonomía de vuelo se cumplió. A las 00.40 se da por establecido que al avión se le acaba el combustible, por lo tanto, este ya no se encuentra volando", explicó Torres.

La autoridad de la FACh no descartó la posibilidad de que el avión haya podido amerizar, ya que se trata de "un procedimiento establecido en todo tipo de aeronaves".

La aeronave tiene cuatro motores y puede volar, aunque alguno de ellos falle, dijo el general, que agregó que las condiciones meteorológicas eran buenas y están descartadas como causantes del suceso.

Además, las autoridades declararon el estado de alerta por la pérdida de las comunicaciones y activaron medios aéreos y marítimos de la Fuerza Aérea y de la Armada para la búsqueda del avión y el potencial rescate de sus pasajeros.

Buques mercantes que se encuentran en la zona también han sido llamados a ayudar en la búsqueda. También se informó que la Fuerza Aérea de Uruguay pondrá un Hércules a trabajar en estas tareas.



17 tripulantes y 21 pasajeros, 3 de ellos civiles

A bordo del C130 Hércules, perteneciente al Grupo de Aviación N° 10, viajan 38 personas, de las cuales 17 son tripulantes de la aeronave y 21 pasajeros.

La tripulación al completo pertenece a la FACh: entre los pasajeros, 15 son de la FACh, tres son miembros del Ejército y otros tres son civiles: dos personas de la empresa de ingeniería Inproser y una de la Universidad de Magallanes.

La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base antártica chilena Presidente Eduardo Frei Montalva y para realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones de la zona.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera; y los ministros de Interior y Defensa, Gonzalo Blumel y Alberto Espina, respectivamente, se dirigieron tras conocer la noticia al puesto de mando de la Base Aérea de Cerrillos, en la capital chilena, para monitorear la situación.

"Consternados con desaparición de avión Hércules de la FACh que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártida desde Punta Arenas (...) Monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate", escribió Piñera en su cuenta de Twitter.