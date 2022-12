Declarar a Puerto Rico zona de desastre le pidió gobernador a Donald Trump

Huracán María causó inundaciones y daños en toda la isla, sin electricidad en un 60%. Alcaldesa de San Juan dio cuenta de devastación “prácticamente absoluta”.

"Hay mucho dolor, mucha devastación", dijo Yulín Cruz entre lágrimas a un grupo de periodistas en un refugio en la capital, cuyo techo se mecía por los furibundos vientos de 220 Km/hora que azotan la isla y que forzaron a los refugiados a congregarse en los pasillos.

"Muchas partes de San Juan están completamente inundadas (...) La devastación está tocando los cuatro puntos cardinales", añadió.

El gobernador, Ricardo Rosselló, escribió en Twitter que había pedido al presidente Donald Trump que declare a Puerto Rico zona de desastre.

Tras tocar tierra a las 10H15 GMT en el sur de Puerto Rico con vientos de 250 Km/hora, el ojo del huracán comenzó a atravesar la isla: hacia las 15H00 GMT, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) ubicaba el ojo de María a 25 Km al sureste de Arecibo, en el norte de este territorio estadounidense, moviéndose a 19 Km/hora.

En llamadas a la radio WKAQ 580 AM, los residentes daban cuenta de desastres desde todas partes del país.

"Ciertamente la devastación está tocando los cuatro puntos cardinales", dijo la alcaldesa de San Juan. "Hay que reconstruir la ciudad capital del país, que tiene que decirle al mundo que estamos aquí".

El Coliseo Roberto Clemente donde ella estaba, y que alberga a unas 1.200 personas, también sufrió daños.

"El viento suena como una mujer gritando a todo pulmón", describió el fotógrafo y cazador de tormentas Mike Theiss en Twitter, que publicó varios videos del paso del huracán por Puerto Rico.



Walls blown in at restaurant I ate dinner at 12 hours ago #Fajardo #HurricaneMaria pic.twitter.com/xvCkcInYSF — Mike Theiss (@MikeTheiss) September 20, 2017

