Dejando torrenciales aguaceros a su paso, huracán María se dirige a Puerto Rico

La isla aún está asimilando el paso de Irma. Este nuevo fenómeno es “extremadamente peligroso”, advierten desde EE. UU.

Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales del huracán María, "potencialmente catastrófico", golpeaban el martes el archipiélago francés de Guadalupe, tras haber causado estragos en Dominica, aislada del mundo.

La región, devastada hace unos diez días por el huracán Irma, está en estado de alerta por el paso de María.

El huracán oscila entre las categorías 4 y 5, el nivel máximo, sigue siendo "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

"Todo tiembla en torno a mí", contó a la cadena BFMTV el exministro francés de Ultramar Victorin Lurel, confinado en su casa del sur de Guadalupe, desde donde describió "lluvias torrenciales y claramente infernales, con un viento que no cesa desde hace varias horas largas, [...] con relámpagos por todas partes".

Vea el relato del primer ministro de la isla Dominica:

Mi techo se voló: angustioso relato del primer ministro de Dominica... Por su parte, Raïssa, de 23 años, refugiada en Guadalupe junto a su familia después de que su vivienda, en la isla de San Martín, quedara destruida, se declaraba "nerviosa" ante la llegada de un nuevo huracán, pese a estar mejor preparada. "Hemos almacenado agua, alimentos, hemos preparado ya nuestras maletas por si tuviéramos que irnos", indicó.

Puerto Rico, amenazado

En su último parte, luego del azote que sufrió Dominica, el NHC consignó que María se mueve hacia el oeste noroeste a unos 15 km/h, un movimiento que se espera continúe hasta el miércoles.

"En la trayectoria pronosticada, el ojo de María se moverá hacia el noreste del Mar Caribe hoy, y aproximándose a las Islas Vírgenes y Puerto Rico esta noche y el miércoles", indica el NHC.

Antes de Dominica, el ojo del ciclón pasó a unos 50 km de la costa norte de Martinica y privó de electricidad a unos 33.000 hogares, pero no causó daños significativos, según la prefectura.

Los habitantes de Dominica perdieron "todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar", afirmó el martes Roosevelt Skerrit, primer ministro de esta isla del Caribe.

El viento, que soplaba a unos 260 km/h, "arrasó los techos de la vivienda de casi todas las personas con las que hablé o contacté de otra manera", agregó.

Sin embargo, todavía no se habían detectado víctimas en esta india independiente, de unos 70.000 habitantes, según él.

Las comunicaciones con Dominica estaban totalmente cortadas, según un corresponsal de la AFP en Antigua, que destacó que "es la primera vez que un huracán tan violento" atraviesa Dominica.

Francia enviará un helicóptero para efectuar "un reconocimiento aéreo" sobre esa isla y, "si el Gobierno de Dominica lo pide", se podrán enviar bomberos a la isla, indicó el director general de la Seguridad Civil gala, Jacques Witkowski.

María también debería pasar al sur de las costas de San Martín y San Bartolomé, devastadas por Irma el 6 de septiembre, según el ministerio holandés de Defensa. Ambas islas están en alerta roja, según Météo France, la agencia meteorológica francesa.

Irma dejó alrededor de 40 muertos en el Caribe antes de golpear Florida, donde murieron al menos 50 personas.

Refuerzos

Los gobiernos de Francia, Reino Unido y Holanda, criticados por no haber desplegado más medios antes y después del paso de Irma, se han movilizado.

Francia anunció el envío de 110 militares a Guadalupe y recordó que "unos 3.000" refuerzos ya están en la isla. Pero el ministro de Interior, Gérard Collomb, reconoció que tendrían "dificultades importantes" si el huracán se abate con fuerza ya que Guadalupe es "el centro logístico" que permite alimentar San Martín y organizar las rotaciones aéreas.

Tras el paso de Irma, el caos se apoderó de varias islas donde se registraron numerosos saqueos ante la respuesta tardía de las autoridades.Le puede interesar:

Tras Irma, el Caribe se prepara para llegada del fortalecido huracán...