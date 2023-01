Dejó a su bebé de un año “olvidada” en un carro y cuando regresó la encontró muerta

Demoró dos horas y media en volver. No se conoce qué estaba haciendo. La pequeña falleció por sofocación, pues no había ventilación.

La mujer fue arrestada por crimen de segundo grado al poner en peligro el bienestar de un menor y podría enfrentar una condena de 10 años y 150.000 dólares.

Los oficiales del Departamento de Policía de Lakewood, Estados Unidos, capturaron a Chaya Shurkin, la madre de 25 años que dejó a su hija sola en el carro.

Según el reporte, los uniformados fueron alertados por una familia del vecindario que encontró a Shurkin llorando desolada mientras intentaba revivir a la menor, quien presentaba algunas ampollas en la piel, al parecer debido al calor.

Inmediatamente la trasladaron al Centro Médico de Monmouth, New Jersey, donde los médicos intentaron reanimarla, pero lamentablemente ya no había nada que hacer.

La investigación determinó que el hecho de estar sola en el carro a 43°C, sin nadie que la atendiera y durante tanto tiempo, fue la principal causa de muerte.

“Se recuerda al público y a los medios de comunicación que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia”, afirmó el Departamento de Policía de Lakewood en su página de Facebook.

En el reporte también se especifica que, aunque ese día la temperatura era de 21°C, en el automovil subió al punto de afectar a la bebé, ya que el cuerpo de un niño es más susceptible a los cambios de temperatura.

En lo corrido del año, en ese país han muerto al menos 37 niños en condiciones similares.