Del cielo al infierno: pasó de bailar con JLo a vivir sumida en las drogas en calles de Nueva York

El hijo de Suzy Pérez, de 19 años y a quien su padre echó por ser trans, recauda fondos para ayudar “a la mujer que me ha amado más que a nada en el mundo”.

La exbailarina alcanzó a saborear las mieles de la fama en la década de 1990, pero los excesos de la época y un golpe familiar la llevaron a deambular hace algunos años en el alto Manhattan.

“Cuando yo perdí a mi mamá yo me perdí”, declaró la mujer en una entrevista televisiva.

Aunque su historia se hizo viral, el hijo de Suzy Pérez, Jehew Savion Green, rechazó que muchos estén aprovechando su situación para volverla tendencia en redes.

El joven, un artista del cómic, creó una página donde explicó por qué en su situación actual necesita ayuda para la rehabilitación de su mamá.

“Trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles y no gano lo suficiente para mantenerme solo. Es difícil encontrar un mejor empleo como persona transexual”, relató.

Jehew, que vive en Carolina del Norte, contó que su padre lo echó de casa “para proteger su ‘legado familiar’ de la ‘vergüenza pública’”.

El artista explicó que busca “ayudar a la mujer que me ha amado más que a nada en el mundo. Mi madre sabía que yo era diferente y de todos modos me amaba y siempre me dejaba divertirme y expresarme con creatividad”.

Y sus dibujos demuestran el amor que siente por Suzy Pérez, que, dice, sufre de depresión, esquizofrenia y demencia, sumado a la adicción a las drogas que, espera, pueda vencer.



En ellos parece plasmar cómo luce su mamá ahora, combinado con la belleza de décadas pasadas.



