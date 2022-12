Demanda a la productora de Weinstein le dañó los planes de venta al cineasta acusado de abusos 

"Fracasar en proteger a sus empleados de un acoso sexual generalizado, intimidación y discriminación", fueron los cargos presentados por fiscal de Nueva York.

Eric Schneider sostuvo que la venta de la empresa era "inminente" y que tenía "elementos sustanciales" para pensar que el negocio, estimado en 500 millones de dólares, no prevé una indemnización adecuada para las víctimas del antes todopoderoso productor de cine y televisión.

"Toda venta de The Weinstein Company debe garantizar que las víctimas sean compensadas, que se proteja a los empleados de aquí en adelante y que ni los responsables ni los que permitieron esto se enriquezcan injustamente", dijo Schneiderman.

Desde octubre pasado, Harvey Weinstein fue acusado de acoso, agresión sexual o violación por más de un centenar de mujeres a lo largo de 40 años.

Varios medios estadounidenses informaron el lunes que la demanda hizo fracasar inmediatamente las negociaciones de la empresa de Weinstein para su compra por parte de un grupo liderado por Maria Contreras Sweet, una exresponsable del gobierno de Barack Obama.

La demanda "introdujo demasiada incertidumbre para que la compra pueda avanzar", sostuvo el diario The Wall Street Journal.

Según el sitio web Deadline, especializado en noticias de Hollywood, la compra de la empresa preveía la creación de un fondo para compensar a las víctimas, pero el fiscal parece estimar que éste no era suficiente.

Weinstein, investigado por las policías de Nueva York y de Londres, asegura que todas sus relaciones fueron consensuadas. Supuestamente se halla bajo tratamiento por su adicción al sexo.

Le puede interesar:

Actriz Uma Thurman se suma a la lista de víctimas de Harvey Weinstein...