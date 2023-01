Demócratas buscan "limitar las acciones militares" del presidente Donald Trump frente a Irán

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enfatizó su preocupación porque el mandatario atacó al general Soleimani sin consultar al Congreso.

La demócrata informó que se celebrará un voto para "limitar" los poderes de Donald Trump en caso de guerra.

Pelosi remarcó su "preocupación de que la Administración tomara esta acción (el ataque a Soleimani) sin la consulta al Congreso y sin respeto por los poderes de guerra que otorga la Constitución".

La resolución, que será sometida próximamente a votación, "reafirma las responsabilidades de supervisión (del Legislativo) al exigir que, si no hay medidas tomadas por parte del Congreso, las hostilidades militares de la Administración respecto a Irán cesan en 30 días".

En este sentido, el senador demócrata Chris Murphy, miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, aseguró que Trump "está tambaleándose hacia una guerra por decisión propia, una guerra provocada enteramente por sus acciones. Una guerra que provocará la muerte de miles de estadounidenses. El Congreso debe detenerlo".

Los demócratas se han quejado de que Trump aprobó la operación contra Soleimani sin notificar previamente a los líderes de ambos partidos en el Congreso.

El presidente sí que notificó a los legisladores el ataque contra el general iraní antes del límite de 48 horas exigido por la ley, pero lo hizo a través de un documento clasificado y no hecho público.

Pelosi indicó que una iniciativa similar la presentará en la Cámara Alta el senador demócrata Tim Kaine.

Las dos cámaras del Congreso reflejan la división política en EE. UU., debido al control demócrata de la Cámara de Representantes y el republicano del Senado.

Mientras, Trump elevó este lunes sus amenazas contra Teherán, después de que advirtiera que bombardeará monumentos de la República Islámica, tras la venganza prometida por Irán a la operación militar de EE. UU.

"¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UNA ARMA NUCLEAR!", escribió este lunes el mandatario en su cuenta de Twitter.

El presidente publicó ese mensaje después de que en las últimas horas utilizará la misma red social para amenazar con atacar sitios culturales de Irán e imponer "grandes sanciones" a Irak:

"Ellos (los iraníes) pueden matar a nuestra gente. Pueden torturar y mutilar a nuestra gente. Pueden usar bombas en las carreteras para hacer volar por los aires a nuestra gente. Y nosotros no podemos tocar sus lugares culturales. No funciona así", afirmó Trump.

Tras pasar las vacaciones navideñas en Florida, el mandatario volvió este lunes al trabajo en la Casa Blanca, en medio de las reacciones a la operación militar de EE.UU. del viernes pasado contra un convoy cerca del aeropuerto de Bagdad, que acabó con la muerte del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán.

El ataque contra Soleimani, considerado un héroe en el país persa, ha generado un continuo y creciente intercambio de amenazas entre Washington y Teherán, que ya ha avisado que habrá "venganza".

Ante esta advertencia, el Gobierno de EE. UU. ha comenzado a enviar a Oriente Medio a 3.500 soldados y ha aumentado sus niveles de alerta en ciberseguridad.

Trump también cargó contra Irak después de que su Parlamento instara el domingo a que Washington ponga fin a la presencia de tropas estadounidenses en su territorio.

"Les aplicaremos sanciones como no han visto nunca. Harán que las sanciones a Irán parezcan anodinas. Si hay cualquier hostilidad, si hacen cualquier cosa que creemos que es inapropiada, vamos a poner sanciones en Irak, sanciones muy grandes", señaló el mandatario.

"No nos vamos a ir hasta que nos devuelvan las inversiones que hemos hecho", recalcó Trump.

Consciente de la complejidad del momento y las posibles represalias, la embajada de EE. UU. en Israel avisó este lunes que "el recrudecimiento de la tensión en Oriente Medio puede resultar en riesgos para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero", en un comunicado en el que no menciona la muerte del comandante iraní.

Por ello, recomienda "mantener la vigilancia y tomar las medidas adecuadas para aumentar la sensación de protección, ya que incidentes de seguridad, incluido el lanzamiento de cohetes, a menudo tienen lugar sin aviso".