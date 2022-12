Dennis Rodman, el único estadounidense que entra y sale de Corea del Norte como Pedro por su casa

El exbasquetbolista está en ese país por quinta vez. Su estrecha amistad con Kim Jong podría ser un puente de acercamiento entre los dos países.

Es el estadounidense más cercano al dictador norcoreano, Kim Jong Un. A pesar de que no hay relaciones diplomáticas de Washington con Pyongyang y de existir claras recomendaciones del departamento de Estado para no viajar a ese país, Rodman está allá una vez más.

En esta oportunidad lo hace en medio de la tensión por las recientes pruebas con misiles nucleares que ha hecho Corea del Norte y que han provocado sanciones por parte de Naciones Unidas.

Rodman siempre viaja con el patrocinio comercial, esta vez su viaje lo paga Potcoin, que promueve el comercio de la marihuana legal.

La primera vez que Rodman estuvo en Corea del Norte fue en febrero del 2013, cuando Kim Jong Un, llevaba solo dos años en el poder.

Ese año viajó a Pyongyang dos veces más; un año después, en 2014, con otros deportistas le cantó el feliz cumpleaños al dictador.

Esta celebración le mereció muchas críticas en su país.

Yo no soy el presidente, no soy un embajador, soy Dennis Rodman solo una persona, mostrándole al mundo que podemos llevarnos bien y ser felices por lo menos por un día.

Antes de ser presidente, Donald Trump apoyó los viajes de Rodman a Corea del Norte. Esta vez no se ha pronunciado al respecto.