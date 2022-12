Denuncian a Maduro ante Fiscalía por querer cambiar Constitución “de forma fraudulenta”

Diputados opositores también pidieron investigar a magistrados del máximo tribunal y rectoras del poder electoral por convocar asamblea sin consultar al pueblo.

"El Código Penal establece que serán castigados con presidio de 12 a 24 años los que (...) conspiren para cambiar violentamente la Constitución (...). No hay forma más violenta de cambiar la Constitución que usurpar la voluntad del pueblo, que decide cómo debe ser convocada una Constituyente", expresó el legislador Tomás Guanipa.

El diputado pidió al Ministerio Público que inicie una investigación contra esos funcionarios por pretender cambiar la Constitución "de forma fraudulenta", sin consultar al pueblo.

Maduro impulsa una Asamblea Constituyente que se votará el 30 de julio -según fecha fijada por el poder electoral- para reformar la Constitución y, según el mandatario, "traer la paz", en medio de protestas que exigen su salida del poder desde el 1 de abril y que ya dejan 67 muertos.

La fiscal general, Luisa Ortega, presentó el jueves ante la Sala Electoral del TSJ un recurso contra la Constituyente al que exfiscales, exjueces y representantes de partidos opositores intentaron adherirse este viernes; sin embargo, la corte amaneció cerrada y militarizada.

Fiscal de Venezuela solicita al Tribunal Supremo anular proceso de... "¿Cuál es el miedo de este gobierno a la voluntad del pueblo? ¿Por qué amanece el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerrado para impedir que los ciudadanos se adhieran a la solicitud de nulidad (al proceso Constituyente) que hizo la fiscal?", cuestionó Guanipa.

La fiscal, la oposición y el chavismo disidente rechazan el proyecto Constituyente porque no contempla un referendo para que los venezolanos decidan si desean o no reformar la Constitución.

Los opositores critican además el método de elección de los asambleístas, que aseguran beneficiará al oficialismo.

Esto ocurre tras la marcha realizada en la noche del jueves por el joven de 17 años, Neomar Lander, que murió en una manifestación el miércoles.

Mientras oposición marchó en la noche por joven muerto, Maduro jugó...