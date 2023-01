Denuncian hackeo a páginas web de al menos diez embajadas de Venezuela

Funcionarios del gobierno de Maduro rechazaron el comunicado que apareció en sus portales pidiendo el restablecimiento de la democracia en ese país.

Según la denuncia de algunos diplomáticos, un comunicado “con el título de oficial” se tomó la página principal de sus sitios web y solicitó a diferentes gobiernos “que se solidarice con el pueblo de Venezuela, reconozca al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino y se una a la solidaridad internacional para atender las imperiosas necesidades humanitarias de nuestros hermanos venezolanos”.

Algunas de las embajadas “hackeadas” fueron la de Argentina, México, Brasil, Rusia, Canadá, Uruguay, Colombia, Egipto y Costa Rica, entre otras.

“Se informa que la página web de la institución fue hackeada. Ante ello, nuestro equipo diplomático ratifica su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro y su rechazo a estas acciones ilegales que solo expresan la falta de apoyo a la nueva arremetida imperial”, escribió en Twitter la delegación de Venezuela en Argentina.



@EmbaVen_Arg informa que la página web de la institución fue hackeada. Ante ello, nuestro equipo diplomático ratifica su ABSOLUTA LEALTAD al Pdte @NicolasMaduro y su rechazo a estas acciones ilegales que sólo expresan la falta de apoyo a la nueva arremetida imperial ¡VENCEREMOS! pic.twitter.com/nt3tDEIyRM — Embajada Venezuela en Argentina (@EmbaVEArgentina) February 7, 2019

De igual forma, la comisión del país vecino en Rusia señaló que “el Grupo de Especialistas Militares Soviéticos en Cuba expresa su rotundo apoyo al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro y rechaza tajantemente el intento de golpe de estado desarrollándose contra el gobierno bolivariano”.



COMUNICADO | El Grupo de Especialistas Militares Soviéticos en Cuba expresa su rotundo apoyo al gobierno legitimo del Pdte. @NicolasMaduro y rechaza tajantemente el intento de golpe de estado desarrollándose contra el gobierno bolivariano 🇷🇺🇻🇪 #VenezuelaFirmaPorLaPaz pic.twitter.com/HCHaRnvXBs — Посольство Венесуэлы в России (@EmbaVERusia) February 7, 2019

Advertisement