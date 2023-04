¿Call center les quita sillas a empleados por no vender suficiente? Esta publicación se hizo viral

Un comentario de una exempleada de un call center en Monterrey, México, se hizo viral en redes sociales luego de afirmar que en la empresa en la que laboró le quitaban las sillas a los trabajadores como castigo por no vender lo suficiente.

Alejandra Evans, mediante a su cuenta de Facebook, publicó una fotografía en la que se observa a dos trabajadores sentados en el piso, en frente de sus escritorios de trabajo.

“Trabajé en un call center donde si no vendías te quitaban las sillas y hasta que vendieras te la regresaban”, escribió Alejandra en la publicación, que concluyó con unas carcajadas.

En otra foto se puede ver varias sillas amontonadas en un pasillo de la oficina, mientras algunos trabajadores cumplían sus funciones de pie.

Publicidad

Esta publicación no pasó desapercibida en redes sociales y cientos de internautas expresaron sus comentarios sobre la situación en ese call center.

“Yo trabajé en uno, pero nunca fueron (así) con nosotros”, “Yo tengo fotos de unos compañeros con peluca y un letrero que decía ‘llevo cero ventas’. Lo bueno de mí era que siempre vendía” y “Creo que me tocó una buena líder cuando estuve ahí. No me explotaron tanto como eso” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Publicidad

Dramático caso de bullying en México

El pasado 28 de marzo se conoció que un niño de 13 años, alumno de una escuela primaria ubicada en la ciudad de Córdoba, en México, se lanzó del segundo piso del plantel educativo luego de ser acusado por sus compañeros de haberle robado dinero a la maestra y ser objeto de bullying en el salón de clase.

Los hechos se presentaron en las instalaciones de la escuela primaria Guillermo A. Sherwell del estado de Veracruz, cuando el estudiante de 13 años fue acusado de robarse 50 pesos mexicanos (aproximadamente 13.000 pesos colombianos) de la venta de dulces que tenía la maestra en la institución.

El joven se declaró inocente e intentó hablar con la profesora para defenderse, pero algunos de los niños de su clase lo agredieron y le hicieron bullying durante el transcurso de la mañana.

En medio del hostigamiento por parte de sus compañeros, que llegaron a decirle que era mejor que dejara de existir, el menor tomó la decisión de lanzarse al vacío desde el segundo piso donde se encontraba, a una altura de cinco metros.

Publicidad

Zenyazen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz, señaló en medios locales que los otros estudiantes del salón le “dijeron que dejara de existir” y como se trataba de un niño sensible, que se encontraba en tratamiento psicológico desde hace tiempo, las palabras de sus compañeros lo impulsaron a saltar.

Tras el incidente, paramédicos de la Cruz Roja llegaron a la institución para atender al menor y lo trasladaron a un hospital local con dos fracturas en el cuerpo, una a la altura del pie y otra en el brazo.