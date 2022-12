Denuncian que policías venezolanos piden rescate para liberar a jóvenes detenidos durante protestas

Este viernes, 31 estudiantes universitarios fueron capturados. Entretanto, Gobierno acusó a fiscal Luisa Ortega de dirigir un golpe de Estado.

Agentes capturaron a los estudiantes tras una marcha que intentó llegar a la sede del poder electoral en Caracas. La manifestación fue dispersada con bombas lacrimógenas y perdigones.

Publicidad

Familiares de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar afirmaron ser víctimas de extorción.

“Me pidieron rescate. Inicialmente me habían pedido dos mil dólares para devolverlo (…) que les diera eso para no pasarlo a tribunales, para no reseñarlo”, afirmó el padre de uno de los detenidos. Hasta el momento, 300 detenidos han sido juzgados en tribunales militares a pesar de ser civiles.

Por su parte, la fiscal general, Luisa Ortega, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para sus funcionarios para garantizar su protección.