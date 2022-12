Deportista trans, en la mira por ganar en lucha femenina pese a estar en tratamiento para ser hombre

Hay polémica porque, dicen, la inyección de testosterona le da ventaja frente a sus rivales.

Mack nació mujer, pero se identifica como hombre. Actualmente está tomando testosterona prescrita por un doctor, para ayudar a su cambio, pero sus rivales aseguran que el tratamiento podría ser una ventaja, pues esto aumenta su fuerza.

El nuevo campeón se identifica como hombre y por este motivo enfrenta una nueva lucha, los derechos de los americanos transgénero

Según sus familiares, Beggs, quien tiene 17 años, prefiere luchar contra hombres. Actualmente estudia en la secundaria, hace parte de los 1,4 millones de personas en estados unidos, que se identifican como transgéneros.

Pero bajo un código establecido por el estado en agosto pasado, todos los atletas deben competir según el género en su certificado de nacimiento

Lissa latham cuya hija perdió contra Beggs en el torneo, dice que nadie ganó: "no es justo para mack, porque no está consiguiendo verdadera competencia o experiencia verdadera, lo que es luchar a su nivel. No es justo para las luchadoras porque están en completa desventaja".