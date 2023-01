Desafiando a la Policía, cerca de mil hondureños cruzaron la frontera con Guatemala

Afirman que quedarse en su país es una condena a morir de hambre. Donald Trump aprovechó esta nueva caravana para insistir en la construcción del muro.

Muchos migrantes, entre ellos hombres, mujeres, niños y adultos mayores, denunciaron que agentes de la Policía hondureña desplegados en Agua Caliente no les permitían salir en masa.

José Alfredo Pérez, un migrante hondureño, dijo que la Policía de Honduras no les dejó realizar el trámite migratorio para entrar a Guatemala.

"La Policía se está interponiendo entre los trámites de migración, nosotros queremos pasar por migración", subrayó Pérez, quien dijo que venía de Trujillo, una de las ciudades turísticas más hermosas en el Caribe de Honduras.

Aseguró que todos los hondureños que pretenden salir del país con rumbo a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo hacen de manera "libre, nadie nos está obligando".

"Todo el que está aquí es porque se quiere salir, no aguanta vivir en este país", subrayó Pérez en Agua Caliente, donde al menos 60 menores fueron retenidos el martes.

Los hondureños que abandonan su país alegan razones de seguridad y la búsqueda de mejores condiciones de vida.

“Si no salimos del país nunca llegaremos a tener nada, moriremos de hambre porque no hay trabajo”, afirman.

Las autoridades de Honduras extremaron el martes las medidas de control migratorio en Agua Caliente para evitar que hondureños que tengan órdenes de aprehensión o menores de edad sin la documentación puedan cruzar al vecino país.

Carlos Cordero, un oficial del Instituto de Migración en Agua Caliente, afirmó a periodistas que las autoridades han negado la salida a 320 nacionales, 206 de ellos menores, por no cumplir con los requisitos.

En contexto:

“En Honduras nos matan”: nueva caravana de migrantes partió hacia EE. UU. Capturas

Señaló que 52 adultos y 45 menores hondureños han retornado de "forma voluntaria" desde Guatemala hacia Agua Caliente, donde las autoridades detuvieron este miércoles al nacional Elvin Esly Barrera por tener orden de captura por violación especial.

Barrera, de 32 años, fue capturado cuando realizaba el trámite migratorio para entrar a Guatemala, dijo a periodistas el subdirector de la Policía de Fronteras de Honduras, Miguel Pérez.

Las autoridades hondureñas detuvieron también este martes a un supuesto organizador de la caravana, identificado como Juan Carlos Molina, por tener una orden de aprehensión por el delito de violación especial.

El primer grupo de la caravana, que salió el lunes desde San Pedro Sula, al norte de Honduras, continuó este miércoles la caminata por Guatemala después de descansar en las cercanías de la ciudad de Esquipulas, en el departamento oriental de Chiquimula, fronterizo con Honduras.

Según cifras del Gobierno de ese país, un total de 709 hondureños de la caravana cruzaron el martes la frontera con Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos, cuya encargada de negocios en Tegucigalpa, Heide Fulton, los instó en un mensaje en Twitter, a no creer en "falsas promesas".

"La migración ilegal es peligrosa y trae consecuencias ante la ley", subrayó la diplomática estadounidense, y señaló que los "coyotes" o traficantes de personas, y líderes de la caravana "mienten".

El Gobierno hondureño anunció este martes la instalación de centros de asistencia en tres puntos fronterizos con Guatemala para garantizar un "retorno seguro" a los migrantes que desistan de continuar en la caravana.

Al menos once hondureños de miles de migrantes centroamericanos que emprendieron una caravana en octubre pasado murieron en su intento por llegar a Estados Unidos y más de 7.000 regresaron al país frustrados, según cifras oficiales.