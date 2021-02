Desalmado: cartero dejó a anciana tendida en la nieve sin ayudarla “porque estaba cansado”

El video, grabado por una cámara de seguridad de una casa vecina, muestra a Patricia Stewart en el piso, mientras el cartero Thomas McCafferty se aleja.

El incidente ocurrió en la villa de Bainford, Falkirk, Reino Unido, en el febrero más frío en ese país desde 1955.

Patricia Stewart salió a recoger el paquete que había sido entregado.

“Me sentí un poco mareada y caí desde el escalón más alto y me golpeé la cabeza. No me podía parar”, reveló Stewart a diarios británicos como el Daily Mail y The Sun.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre se acerca y le dice que no la puede ayudar.

“Estoy trabajando desde esta mañana, en este clima. Lo siento, estoy muy cansado”, le dice y luego se aleja. Tampoco hizo el menor esfuerzo de avisar a vecinos o al servicio de emergencias.

Además, agregala señora que debería ponerse sus pantuflas, que se cayeron durante el accidente y estaban cerca, pero ni siquiera la ayudó con eso.

La mujer quedó tendida en el piso por 20 minutos, hasta que una conductora de otro servicio de entregas la vio y la ayudó.

“Estaba helada y llorando en medio de la nieve, con los pies descalzos y sin sus pantuflas, que habían caído cerca”, señaló Karolina Domska, quien finalmente la rescató.

La joven conductora la ayudó a entrar a su casa y llamó a sus vecinos para que la socorrieran.

La familia de Patricia Stewart se mostró molesta ante la actitud del trabajador del servicio postal británico, conocido como Royal Mail, y demandó una explicación.

El Royal Mail abrió una investigación contra Thomas McCafferty y presentó excusas a la pensionada, quien vive sola desde que su esposo murió hace diez años.