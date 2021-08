Misteriosa desaparición de Miguel Roldán, colombiano que viajaba de Miami a Medellín

En Estados Unidos, las autoridades buscan a Miguel Roldán, un joven turista colombiano que lleva desaparecido desde hace casi un mes.

Roldán, de 23 años, había llegado a Los Ángeles a visitar a una amiga para despejarse, pues según su mamá, el encierro por la pandemia lo tenía afectado.

En su vuelo de regreso a Medellín, al hacer escala en Miami, Miguel Roldán perdió la conexión por falta de la prueba COVID. A su casa nunca llegó.

“Es muy angustiante no saber dónde está él. Algo claro era que él tiene una condición de depresión y de ansiedad. Comprobaron ya con cámaras, ya lo vieron que estaba caminando por el aeropuerto, deambulando, que trató de pedir un teléfono prestado a una chica, pero la chica se negó, entonces él salió del aeropuerto”, relató Alejandra Córdoba, mamá de Miguel Roldán.

De eso hace ya 25 días y desde entonces la vida para su familia ha sido un martirio.

“Ya me di cuenta de que la maleta él no la tenía sino que llegó a Medellín y la regresaron a Los Ángeles. Después de 10 días nos dijeron que la habían regresado, entonces ya para mí se volvió como un infierno cada minuto sin saber de él. ¿Qué está haciendo, qué está comiendo, dónde se quedó? Él no tiene amigos, él es un chico muy introvertido”, agregó Alejandra.

Tras ser divulgado el cartel policial de desaparecido, un residente de Aventura, en Miami-Dade, dijo haberlo reconocido. Es una luz de esperanza a la que su familia se aferra.

“Que le habían preguntado que qué quería, que qué necesitaba, pero que él estaba como ido, como que no sabe nada, que no habla, no responde. No veo la hora en que me llamen y me digan que ya lo encontraron para yo irme por él y que venga, esta en su casa, esta es su familia, aquí lo amamos, lo extrañamos”, agregó la mamá.

En Estados Unidos, cada año son reportadas como desaparecidas alrededor de 600 mil personas.